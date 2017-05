Die Aktien des Gendiagnostik- und Biotech-Konzerns QIAGEN haben sich am Mittwoch nach der Vorlage von Geschäftszahlen mit einem Plus von 0,87 Prozent auf 28,395 Euro gegen einen schwächeren Gesamtmarkt gestemmt. In der Spitze ging es sogar bis auf 28,80 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Mitte 2001 nach oben.

