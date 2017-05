True Leaf kündigt Privatplatzierung an

Vancouver, BC, 3. Mai 2017 - True Leaf Medicine International Ltd. (das "Unternehmen") (MJ: CSE) (TLA:FWB) beabsichtigt die Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,30 C$ pro Einheit. Damit soll ein Bruttoerlös von insgesamt bis zu 3.000.000 C$ erzielt werden (das "Angebot"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem ganzen Stammaktienkaufwarrant (ein "Warrant"). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss ausgeübt und zu einem Preis von 0,45 C$ gegen eine weitere Stammaktie eingelöst werden.

Das Angebot wird teilweise oder vollständig gemäß Multilateral CSA Notice 45-318 Prospectus Exemption for Certain Distributions through an Investment Dealer ("CSA 45-318") und den zugehörigen Instrumenten, Bestimmungen und Regelungen zur Umsetzung von CSA 45-318 in den teilnehmenden Rechtsgebieten (zusammen mit CSA 45-318 die "Investment Dealer Exemption") durchgeführt werden.

Das Unternehmen kann diese Ausnahmeregelung, die Investment Dealer Exemption, in Anspruch nehmen, wenn jeder Zeichner die Einheiten als Eigenhändler erwirbt und sich von einer Person hinsichtlich der Eignung der Kapitalanlage beraten lässt, die in dem Rechtsgebiet, in dem der Zeichner seinen ständigen Wohnsitz hat, als sogenannter Investment Dealer eingetragen ist.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot folgendermaßen einzusetzen:

True Leaf Medicine Inc.: Antragsteller auf Erteilung einer staatlichen Lizenz für die Produktion von medizinischem Cannabis gemäß den ACMPR

Expansion Sachanlagen 650.000 $ Fachkundige Beratung 250.000 $ Anlagevermögen 250.000 $ Rechtskosten 175.000 $

True Leaf Pet

Marketing 650.000 $ Ausbau des Lagerbestands 350.000 $ Gemein- und Verwaltungskosten 250.000 $ Rechtskosten 75.000 $

True Leaf Pet Europe

Marketing 175.000 $ Ausbau des Lagerbestands 125.000 $ Gemein- und Verwaltungskosten 50.000 $

Im Hinblick auf das Unternehmen gibt es keine wesentlichen Fakten oder Veränderungen, die bisher nicht mitgeteilt wurden. Für das Angebot gibt es keinen Mindestzeichnungsbetrag. Die den Einheiten zugrundeliegenden Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, werden im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer Handelsbeschränkung von vier Monaten und einem Tag unterliegen.

Das Unternehmen könnte Anspruchsberechtigten eine Vermittlungsgebühr in bar bezahlen, die 7 Prozent des bei entsprechenden Zeichnern im Rahmen des Angebots beschafften Bruttoerlöses entsprechen wird.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine oder mehrere Ausnahme/n von einer solchen Registrierungsanforderung des U.S. Securities Act und der geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetze erteilt wurde.

Über True Leaf True Leaf Medicine International Ltd. drängt über seine hundertprozentige Tochter True Leaf Pet mit einem Sortiment an Kausnacks und Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfbasis in den globalen 104,9-Milliarden-Dollar-Heimtiermarkt. Diese Produkte sollen in Kanada, den USA und Europa über Vertriebskanäle für Naturheilkunde und Tiermedizin vertrieben werden. Darüber hinaus hat True Leaf Medicine Inc., eine weitere Tochter des Unternehmens, bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada einen Antrag auf Lizenzierung als kanadischer Marihuanaproduzent im Rahmen der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) gestellt. Das Unternehmen hat das Selektionsverfahren von Health Canada erfolgreich durchlaufen und befindet sich aktuell in der letzten Prüfphase vor einer Zulassung zur Pre-License-Inspektion.

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.trueleaf.com.

Ansprechpartner für Anleger: Kevin Bottomley Director und Corporate Relations kevin@trueleaf.com Mobil: 778.389.9933 Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan BreakThrough Communications p.sullivan@breakthroughpr.com Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Hierin soll mit der Verwendung der Wörter "erwarten", "fortsetzen", "schätzen", "rechnen mit", "dürfen", "werden", "prognostizieren", "sollten", "glauben" und ähnlicher Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Erwartungen und Annahmen angemessen sind; diese sollten jedoch nicht als verlässlich betrachtet werden, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Gegebenheiten und sind daher grundsätzlich inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten lediglich zum Datum dieser Pressemeldung. Die eigentlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Die verschiedenen Risikofaktoren werden in der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com erhältlichen Management's Discussion and Analysis beschrieben. Das Unternehmen kann diese Informationen jederzeit freiwillig aktualisieren, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Sprache: Deutsch

32 - 100 Kalamalka Lake Road V1T 9 G1 Vernon (BC) Kanada Telefon: +17783899933 E-Mail: kevin@trueleaf.com Internet: www.trueleaf.com

ISIN: CA89785C1077, CA89785C1077 WKN: , A0Q3EE Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; Canadian Venture Exchange

