Köln (ots) - Die Atelier Damböck Messebau GmbH aus Neufinsing bei München gehört zu den führenden Unternehmen im überregionalen Messebau. In seiner über 40-jährigen Erfolgsgeschichte hat sich das Unternehmen zu einem Spezialisten in der dreidimensionalen Markenpräsentation entwickelt. Seit mehreren Jahren nutzt Damböck das ERP-System work4all zur Unterstützung und Optimierung zentraler Unternehmensprozesse. Die Digitalisierung von Belegen wird seit Anfang 2017 unternehmensweit vorangetrieben und ist ein weiterer konsequenter Schritt, Effizienzsteigerungen in der kaufmännischen Organisation mithilfe von work4all umzusetzen.



Das Leistungsspektrum von Damböck Messebau ist vielfältig. Neben der nationalen bzw. internationalen Messe- und Ausstellungskonzeption sowie deren Realisierung zählen auch Eventmanagement bis hin zur Vermietung von außergewöhnlichen Event-Ausstattungen dazu.



Dieses Geschäftsmodell rund um den Messebau bringt eine grundsätzlich projektorientierte Arbeitsweise mit sich, bei der eine Vielzahl von Dokumenten anfällt. Dabei handelt es sich unter anderem um Konstruktions- und Planungsunterlagen sowie aus dem kaufmännischen Bereich um Angebote, Bestellungen und Rechnungen. Das alles muss sowohl am Arbeitsplatz als auch bei Kundengesprächen vor Ort digital verfügbar sein. Mit Hilfe von work4all, dem ERP-System des gleichnamigen Herstellers aus Köln, konnte diese Anforderung bei Damböck erfolgreich umgesetzt werden.



Die Nutzung von work4all beginnt bei Atelier Damböck bereits im Marketing bei der Unterstützung gezielter Kampagnen für die Neukundengewinnung. Alle Adressen sind hier zentral organisiert. Der Vertrieb schreibt Angebote ausschließlich über work4all. Die Folgeprozesse, wie Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Fakturierung schließen sich nahtlos an. Alle aus den Prozessen resultierenden buchungsrelevanten Belege werden auf digitalem Wege an DATEV übermittelt. Dafür wird seit Anfang 2017 die Schnittstelle zwischen work4all und DATEV Unternehmen online genutzt, der internetbasierten Plattform für den Datenaustausch zwischen Unternehmen und Steuerberatern.



Für die Ausgangsrechnungen werden in work4all automatisch Belege im PDF-Format generiert und archiviert. Dabei Atelier Damböck das in work4all verfügbare ZUGFeRD-Format. ZUGFeRD ermöglicht es, den Inhalt elektronischer PDF-Rechnungen so zu erstellen, dass alle buchungsrelevanten Daten auf Empfängerseite direkt ausgelesen und automatisiert in die Vorkontierung übernommen werden können. Die entsprechende Datenübernahme ist fehlerfrei, spart Zeit und ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, die rechtlichen GoBD-Anforderungen einhalten zu können.



Die work4all Software selbst ist GoBD zertifiziert. Dies ist beim Umstieg von der Papierakte auf die elektronische Akte hilfreich und unterstützt die steuerliche Anerkennung vollelektronischer Rechnungsprozesse bei den damit verbundenen Verfahrensbeschreibungen.



Das größte Optimierungspotenzial bei der Digitalisierung von Belegen liegt laut atelier damböck im Bereich der Eingangsrechnungen und bei Reisebelegen. Dafür erprobt das Unternehmen derzeit eine in work4all verfügbare App, über die entsprechende Belege vor Ort direkt über Foto erfasst werden können. Dem Innendienst stehen mit der fotografischen Erfassung und der digitalen Übermittlung die Belege zur weiteren Bearbeitung unmittelbar zur Verfügung.



"Die digitale Belegbearbeitung und -archivierung spart viel Zeit und Geld und schont die Umwelt", so Simon Damböck, geschäftsführender Gesellschafter der Atelier Damböck Messebau GmbH. "Unsere Firma ist durch die einfachere Verfügbarkeit der Daten an jedem Einsatzort schlagfertiger geworden."



