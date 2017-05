Washington (ots/PRNewswire) - Der Umfang und die Intensität von

Gewalttätigkeit gegen Gesundheitshelfer bliebt im Jahr 2016 weltweit

alarmierend hoch, erklärte die Safeguarding Health in Conflict

Coalition (https://www.safeguardinghealth.org/) heute in einem neuen

Bericht. Der Bericht stellt ebenfalls fest, dass die

Verantwortlichkeit für diese Angriffe unzureichend oder nicht

existent ist.



Der Bericht mit dem Titel Impunity Must End (https://www.safeguard

inghealth.org/sites/shcc/files/SHCC2017final.pdf) [Straflosigkeit

muss enden] dokumentiert Angriffe auf das Gesundheitswesen in 23

Ländern. Die heutige Veröffentlichung fällt mit dem ersten Jahrestag

der Annahme von Resolution 2286 durch den UN-Sicherheitsrat zusammen,

mit der ein Fahrplan für den Schutz der Gesundheit verabschiedet

wurde.



Der Bericht fordert den Sicherheitsrat und die Länder auf,

konkrete Schritte zur Verhinderung von Angriffen zu unternehmen und

die Straflosigkeit zu beenden, so wie dies der UN-Generalsekretär im

vergangenen Jahr empfohlen hat. Zu diesen Schritten zählen

regelmäßige Berichterstattung der Länder an die UN über die zur

Verhinderung von Angriffen eingeleiteten Maßnahmen, die Untersuchung

jener, die stattgefunden haben, und ob die Täter zur Rechenschaft

gezogen wurden. In den Fällen, in denen Mitgliedsstaaten keine

Maßnahmen ergreifen, forderte der Sekretär den Sicherheitsrat auf,

umfassende Untersuchungen einzuleiten und Verantwortungsregeln

festzulegen.



Der Sicherheitsrat und die Staaten haben keine dieser Maßnahmen

eingeleitet.



"Unsere Erkenntnisse schreien förmlich nach Engagement und

Nachverfolgung durch die internationale Gemeinschaft und einzelne

Regierungen, die seit der Verabschiedung der Resolution 2286 des

Sicherheitsrates vor einem Jahr nicht zu erkennen sind", Leonard S.

Rubenstein, Leiter des Programms für Menschenrechte, Gesundheit und

Konflikt an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

(http://www.jhsph.edu/) und Vorsitzender der Koalition.



In Syrien hat Physicians for Human Rights

(http://physiciansforhumanrights.org/) (PHR) im Jahr 2016 108

Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und den Tod von 91

Gesundheitsfachkräften verifiziert.



"Die umfassenden Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und

-fachkräfte in Syrien weisen das bisher brutalste Angriffsmuster in

der Geschichte der Neuzeit auf", sagte Susannah Sirkin, Direktorin

für internationale Politik der PHR. "2016 zählt zu den schlechtesten,

von uns erfassten Jahren", fuhr sie fort.



Die UN-Unterstützungsmission für Afghanistan berichtete über 119

Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und -personal, während es im

vergangenen Jahr 63 waren. Im Jemen verifizierte UNICEF im Zeitraum

vom März 2015 bis Dezember 2016 insgesamt 93 Angriffe auf

Krankenhäuser.



Die in dem Bericht genannten Zahlen unterschätzen den Umfang und

die Schwere der Angriffe, da nach dem Bericht die Dokumentation

dieser Angriffe weiterhin lückenhaft ist.



"Wir wissen, dass in Ländern wie dem Südsudan und Irak zahlreiche

grauenhafte Angriffe der Konfliktparteien auf das Gesundheitswesen

stattgefunden haben", sagte Laura Hoemeke, Direktorin für

Kommunikation und Anwaltschaft von IntraHealth International

(https://www.intrahealth.org/). "Diese Angriffe wirken sich in

fehlendem Zugang zu Gesundheitsversorgung für die leidende

Bevölkerung aus, aber niemand erfasst die Zahlen dieser Angriffe."



Der Bericht zeigt zwar, dass die Bombardierung und der Beschuss

von Gesundheitseinrichtungen die offensichtlichste und verheerendste

Art der Angriffe sind, aber die Gewalt gegen das Gesundheitswesen hat

die unterschiedlichsten Formen.



"In Afghanistan stellten wir Einschüchterungsmuster und

Bedrohungen von Gesundheitshelfern sowie die Besetzung von

Gesundheitseinrichtungen fest", sagte Christine Monaghan, eine

Forscherin von Watchlist on Children in Armed Conflict

(http://watchlist.org/), die eine Feldforschung in Afghanistan

durchführte. "Es gab 13 Angriffe auf Impfärzte, bei denen zehn

Menschen getötet und 16 entführt wurden", erklärte sie.



Die laufende Behinderung des Zugangs zu Behandlungsmöglichkeiten

war eine weitere wichtige Erkenntnis. In der Ukraine verhindern

Checkpoints und die Schwierigkeiten beim Überschreiten der

Konfliktlinien den Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten für ein Drittel

der Haushalte in den vom Konflikt betroffenen Gebieten. Dies hatte

ernsthafte Auswirkungen auf jene 50 Prozent der Familien in der

Region, die an chronischen Erkrankungen leiden. In der Türkei konnten

verletzte Personen aufgrund von Ausgangssperren nicht behandelt

werden, was zu unnötigen Todesfällen unter der Zivilbevölkerung

führte. In den besetzten palästinensischen Gebieten berichtete die

Palästinensische Gesellschaft vom Roten Halbmond 416 Fälle von Gewalt

gegen oder Behinderung seiner Ambulanzen, bei denen 162 medizinische

Notfallhelfer verletzt wurden.



Für diese Angriffe wird praktisch niemand zur Rechenschaft

gezogen, erklärt der Bericht. Eine Untersuchung der Human Rights

Watch von 25 Angriffen auf das Gesundheitswesen zwischen 2013 und

2016 in zehn Ländern, die zum Tod von über 230 Menschen und zur

Schließung oder Zerstörung von sechs Krankenhäusern führten, stellte

fest, dass entweder keine Feststellung der Täter eingeleitet wurde

oder die Ergebnisse dieser Verfahren nicht zufriedenstellen

ausfielen.



"Ohne Rechenschaftspflicht werden diese Angriffe nicht aufhören

und die Untersuchung dieser Art von Vorfällen sowie die

strafrechtliche Verfolgung in angebrachten Fällen waren bisher

halbherzig oder noch weiniger", sagte Diederik Lohman, Direktor für

Gesundheit und Menschenrechte der Human Rights Watch

(https://www.hrw.org/).



Der vierte weltweite Bericht der Koalition stützt sich auf

Felduntersuchungen von Mitgliedern der Koalition sowie auf

Sekundärdaten von UN-Organisationen, Nichtregierungsorganisationen

und anderen Quellen. Er ist hier verfügbar:

safeguardinghealth.org/report2017



Die Safeguarding Health in Conflict Coalition

(https://www.safeguardinghealth.org/) setzt sich aus über 30

Organisationen zusammen, die am Schutz von Gesundheitshelfern und

-dienstleistungen arbeiten, die durch Krieg oder innere Unruhen

bedroht sind. Die Koalition steigert das Bewusstsein über weltweite

Angriffe auf die Gesundheit und fordert Regierungen und

Organisationen der Vereinten Nationen zu stärkeren weltweiten

Maßnahmen zum Schutz des Gesundheitswesens auf.



