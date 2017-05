InTiCa Systems habe nach Darstellung von SMC-Research anlässlich der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2016 von einem deutlich gesteigerten Auftragsbestand und einer höheren Erlösdynamik im ersten Quartal berichtet. Die Analysten seien daher für die weiteren Perspektiven des Unternehmens optimistisch.

InTiCa Systems sei nach Meinung von SMC-Research in den Wachstumsmärkten Elektromobilität und Vernetzung von Automobilen aussichtsreich positioniert. Produkte für diese Sektoren wie Statorsysteme oder EMV-Filter seien mitverantwortlich dafür, dass das Unternehmen in der Auftragsakquise zuletzt sehr erfolgreich gewesen sei. Ende letzten Jahres habe der Auftragsbestand mit 47 Mio. Euro um rund 24 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Die anziehende Dynamik zeige sich auch in den vorab veröffentlichten Kennzahlen für das erste Quartal, die einen Umsatzanstieg um 9 Prozent bei einer zugleich verbesserten Profitabilität dokumentieren würden.

Dieser Trend solle sich im Gesamtjahr fortsetzen, das Management erwarte ein Erlöswachstum um 4,6 bis 11,3 Prozent. Obwohl das Unternehmen die neue Produktionsstätte in Mexiko ausbaue und hochfahre, solle die EBIT-Marge auf 3 Prozent verbessert werden. Das liefere schon einen Hinweis darauf, was aus Sicht der Analysten möglich sein sollte, wenn der Standort in Übersee voll eingeschwungen sei und selbst einen Gewinnbeitrag leisten könne.

Mit der Prognose für 2017 liege InTiCa Systems über den zuvor von SMC-Research formulierten Erwartungen, die Analysten hätten daher ihre Schätzungen für das laufende Jahr leicht angehoben. Der faire Wert je Aktie belaufe sich nach den Berechnungen nun auf 6,20 Euro je Aktie, was eine anhaltende Unterbewertung nahelege. Das Urteil bleibe daher weiterhin "Buy".



