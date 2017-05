WashTec AG: Erfolgreicher Start 2017: nach starkem Q4 2016 erneut hohes Wachstum im ersten Quartal

Erfolgreicher Start 2017: nach starkem Q4 2016 erneut hohes Wachstum im ersten Quartal

- Umsatz bei Mio. EUR 101,2 (Vorjahr: Mio. EUR 76,8); EBIT in Höhe von Mio. EUR 12,1 (Vorjahr: Mio. EUR 3,7)

- Guidance 2017: Umsatzwachstum im Gesamtjahr mindestens 10% bzw. auf mindestens Mio.EUR 410 bei einer EBIT-Rendite von über 12%

- Hauptversammlung beschließt Ausschüttung von EUR 2,10 je Stückaktie - Herr Dr. Alexander Selent als neues Aufsichtsratsmitglied gewählt

Augsburg, 03. Mai 2017 - Die Umsätze der WashTec-Gruppe - dem führenden Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit - beliefen sich im ersten Quartal 2017 auf Mio. EUR 101,2 (Vorjahr: Mio. EUR 76,8) und legten damit um 31,8 % zu. Die Umsatzentwicklung wurde durch die anhaltend positive Entwicklung sowohl in Europa (+25,8 % bzw. Mio. EUR +16,1) wie auch in Nordamerika (+82,5 % bzw. Mio. EUR +9,9) getragen. Der besonders hohe Zuwachs in Nordamerika resultiert aus dem Großkundengeschäft.

Das EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) der Gruppe stieg auf Mio. EUR 12,1 (Vorjahr: Mio. EUR 3,7). Die EBIT-Steigerung in Europa und Nordamerika basiert im Wesentlichen auf den erzielten Umsatzzuwächsen. Der Auftragsbestand lag Ende des ersten Quartals weiterhin deutlich über dem Niveau des Vorjahres.

Die Bilanzstruktur von WashTec ist weiterhin sehr solide. Die Netto-Finanzliquidität stieg auf Mio. EUR 6,1 (Ende 2016: Netto-Finanzverschuldung Mio. EUR 4,5). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich gegenüber dem Jahresende 2016 von 40,1 % auf 42,7 %. Der Netto-Cashflow stieg trotz geleisteter hoher Steuerzahlungen für die Vorjahre im ersten Quartal auf Mio. EUR 13,7 (Vorjahr: Mio. EUR 10,6).

Hauptversammlung: Dividende von EUR 2,10 beschlossen und Herr Dr. Selent als neues Aufsichtsratsmitglied gewählt

An der heutigen Hauptversammlung waren rund 66% des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung hat dem Vorschlag der Verwaltung folgend mit großer Mehrheit die Ausschüttung in Höhe von EUR 2,10 je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen. Mit der deutlichen Erhöhung der ordentlichen Dividende werden auch die Aktionäre angemessen am Geschäftserfolg beteiligt. Die Ausschüttung wird voraussichtlich zu 58,9% aus dem steuerlichen Einlagenkonto erfolgen. Außerdem hat die Hauptversammlung Herrn Dr. Alexander Selent als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Herr Roland Lacher stand aus Altersgründen für eine Neuwahl nicht zur Verfügung. Für seinen langjährigen Einsatz als unternehmerisches und konstruktives Mitglied dankt die Gesellschaft Herrn Lacher. Alle übrigen Beschlussvorschläge wurden ebenfalls mit großer Mehrheit von über 98% angenommen.

Ausblick für 2017: zweistelliges Umsatzwachstum bei mindestens 12% EBIT-Rendite

Wie bereits kommuniziert strebt das Unternehmen für das Gesamtjahr ein zweistelliges Umsatzwachstum auf mindestens Mio. EUR 410 bei einer EBIT-Rendite von mehr als 12% an. Das starke Wachstum des ersten Halbjahres wird sich voraussichtlich im zweiten Halbjahr abschwächen, da die Vorjahresquartale bereits ein starkes Wachstum gezeigt hatten.

Allgemeiner Risikohinweis

Die im Geschäftsbericht 2016 enthaltene Prognose der übrigen definierten Kennzahlen gilt fort. Eine Prognose für 2017 ist mit Unsicherheiten versehen, die einen erheblichen Einfluss auf die prognostizierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung haben können.

Den vollständigen Quartalsbericht und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.washtec.de.

Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit. Insgesamt beschäftigt WashTec über 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in allen wesentlichen Märkten in Europa, Nordamerika sowie China und Australien präsent. Darüber hinaus verfügt WashTec über ein breites Netz von selbständigen Vertriebspartnern und ist so insgesamt in rund 70 Ländern der Welt vertreten.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

Mio. EUR, IFRS Q1 2017 Q1 2016 Veränderung in % Umsatz 101,2 76,8 +31,8 EBITDA 14,5 6,0 +141,7 EBIT 12,1 3,7 +227,0 EBIT-Rendite 12,0% 4,9% - EBT 12,0 3,6 +233,3 Konzernergebnis 8,6 2,6 +230,8 Ergebnis je Aktie1) (in EUR) 0,64 0,19 +236,8 Netto-Cashflow 13,7 10,6 +29,2 Free Cashflow 10,8 7,6 +42,1 Mio. EUR, IFRS 31. März 17 31. Dez. 16 Veränderung abs. Bilanzsumme 224,7 218,1 +6,6 Eigenkapital 95,9 87,4 +8,5 Eigenkapitalquote 42,7% 40,1% +2,6 Netto-Finanzliquidität2) 6,1 - 4,5 +10,6 Netto-Umlaufvermögen3) 81,6 91,5 -9,9 Mitarbeiter 1.768 1.767 +1

1) Grundlage: durchschnittliche Zahl der Aktien per 31.03.2017: 13.382.324 , 31.03.2016: 13.382.324 Aktien

2) Nettoliquidität - kurz- und langfristiges Finanzierungsleasing 3) Kurzfristige Forderungen aus L&L + Vorräte - kurzfristige Schulden aus

L&L

Kontakt: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Tel.: +49 (0)821 - 55 84 - 0 Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135

WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)821 55 84-0
Fax: +49 (0)821 55 84-1135
E-Mail: washtec@washtec.de
Internet: www.washtec.de
ISIN: DE0007507501
WKN: 750750

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

