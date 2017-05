Liebe Trader,

Das Wertpapier des prästigeträchtigen iPhone Herstellers Apple befindet sich zweifelsohne seit dem Doppelboden um 55,00 US-Dollar aus 2013 in einem fortbestehenden Aufwärtstrend und konnte bis Mai 2015 auf ein markantes Hoch von 134,54 US-Dollar zulegen. In diesem Bereich kam es kurzfristig zu einer Trendwende, die im weiteren Verlauf auf die Horizontalunterstützung um 89,47 US-Dollar abwärts geführt hat. Aber bereits im Sommer 2016 brach die Aktie über den kurzfristigen Abwärtstrend zur Oberseite aus und kämpfte sich an ihre Vorhochs heran. Im Februar dieses Jahres gelangen schließlich ein signifikanter Durchbruch zur Oberseite, sowie weitere Kursgewinne bis knapp 148,00 US-Dollar. Die gestern gemeldeten Zahlen weisen noch einen viel höheren Gewinn als zuvor erwartet worden war aus und beflügelten die Aktie nachbörslich zusätzlich. Weitere Gewinne dürften daher folgen, sodass die Gelddruckmaschine Apple weiter laufen sollte und die Aktie in ungeahnte Höhen vordringen könnte.

Long-Chance:

Der signifikante Kursanstieg über die größeren Hochs von 134,54 US-Dollar hat nun weiteres Kurspotential in dem Wertpapier von Apple freigesetzt, das in diesem Bereich von grob 150,00 US-Dollar aufwärts reichen dürfte. Darüber rückt schließlich die Marke von rund 160,00 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer, bis wohin Anleger über ein entsprechendes Long-Investment eine Long-Strategie umsetzen können. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch im Bereich von 139,85 US-Dollar aufhalten, was dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis entspricht. Darunter ist nämlich mit einem größeren Kursrücksetzer zurück auf die Hochs aus 2015 bei 134,54 US Dollar zu rechnen. Übergeordnet und langfristig betrachtet ist aber noch weitaus höheres Kurspotential zu erwarten, jedoch nimmt eine solche Investition auch sehr viel mehr Zeit in Anspruch und ist deshalb auch sehr viel risikoreicher zu bewerten.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 147,51 US-Dollar

Kursziel: 150,00 / 160,00 US-Dollar

Stopp: < 139,85 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 7,66 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Apple Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 137,51 US-Dollar; 14:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.