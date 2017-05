Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: STRATEC Biomedical AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung STRATEC Biomedical AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.06.2017 in Pforzheim, Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-05-03 / 15:00 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. STRATEC Biomedical AG Birkenfeld ISIN DE000STRA555 - WKN STRA55 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 14. Juni 2017, um 13.00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ), im CongressCentrum Pforzheim, Mittlerer Saal, Am Waisenhausplatz 1-3, 75172 Pforzheim, stattfindenden *ordentlichen Hauptversammlung* ein. Tagesordnung *1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der STRATEC Biomedical AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des Lageberichts für die STRATEC Biomedical AG und den Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 , 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind über die Internetseite der Gesellschaft unter www.stratec.com/hauptversammlung zugänglich. Da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss bereits gebilligt hat, ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung vorgesehen. *2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der STRATEC Biomedical AG zum 31. Dezember 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 45.645.534,04 EUR wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von 0,77 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie mit Fälligkeit am 20. Juni 2017, das heißt insgesamt 9.127.814,85 EUR und Vortrag von 36.517.719,19 EUR auf neue Rechnung. Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien verändern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von 0,77 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet werden. *3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. *4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. *5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. Der Abschlussprüfer nimmt auch die Prüfung oder prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2017 vor, soweit diese erfolgt. *6. Beschlussfassung über die Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds* Das Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Wehmeyer hat sein Amt zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juni 2017 niedergelegt. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 AktG in Verbindung mit § 8 Ziffer 8.1. der Satzung der Gesellschaft aus drei ausschließlich von den Aktionären zu wählenden Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, gemäß § 8 Ziffer 8.2. der Satzung der Gesellschaft für die verbliebene Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, d.h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, nachfolgende Person in den Aufsichtsrat zu wählen: Herrn Rainer Baule, Geschäftsführer der Baule GmbH, Unternehmer, Überlingen. Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: * Metechon AG, München (Vorsitz), * DITABIS Digital Biomedical Imaging Systems AG, Pforzheim. Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: * Amann Girrbach AG, Koblach, Österreich (Vorsitz), * Vorwerk & Co. KG, Wuppertal (Vorsitz), * Else-Kröner-Fresenius-Stiftung, Bad Homburg. Der Lebenslauf von Herrn Baule ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.stratec.com/hauptversammlung abrufbar. Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 7 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird Folgendes erklärt: Der Aufsichtsrat hat sich bei dem vorgeschlagenen Kandidaten vergewissert, dass er den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Baule nicht in einer nach dem Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur STRATEC Biomedical AG, den Organen der STRATEC Biomedical AG oder einem wesentlich an der STRATEC Biomedical AG beteiligten Aktionär. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden. *7. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag zwischen der STRATEC Biomedical AG und der STRATEC PS Holding GmbH* Die STRATEC Biomedical AG hat am 11. April 2017 mit ihrer 100%igen Tochtergesellschaft STRATEC PS Holding GmbH mit Sitz in Birkenfeld (nachfolgend 'Tochtergesellschaft') einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Gewinnabführungsvertrag zwischen der STRATEC Biomedical AG (als Obergesellschaft) und der STRATEC PS Holding GmbH zuzustimmen. Der Gewinnabführungsvertrag hat folgenden wesentlichen Inhalt: Die Tochtergesellschaft verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn entsprechend den Vorschriften des § 301 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung an die STRATEC Biomedical AG abzuführen. Die Tochtergesellschaft kann mit Zustimmung der STRATEC Biomedical AG Beträge aus dem Jahresüberschuss insoweit in andere Gewinnrücklagen gemäß § 272 Abs. 3 HGB einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer des Vertrags gebildete andere Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3 HGB sind auf Verlangen der STRATEC Biomedical AG aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags zu verwenden oder als Gewinn abzuführen. Sofern der Vertrag nicht vor Ablauf des Geschäftsjahrs der Tochtergesellschaft endet, entsteht der Anspruch auf Gewinnabführung zum Ende des Geschäftsjahrs der Tochtergesellschaft. Er ist mit Wertstellung zu diesem Zeitpunkt fällig. Die Pflicht zur Gewinnabführung gilt rückwirkend ab Beginn des Geschäftsjahrs der Tochtergesellschaft, in dem der Vertrag mit Eintragung im Handelsregister des Sitzes der Tochtergesellschaft wirksam wird. Die STRATEC Biomedical AG ist zur Übernahme der Verluste der Tochtergesellschaft entsprechend den Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung verpflichtet. Sofern der Vertrag nicht vor Ablauf des Geschäftsjahrs der Tochtergesellschaft endet, entsteht der Anspruch auf Verlustübernahme zum Ende des Geschäftsjahrs der Tochtergesellschaft. Er ist mit Wertstellung zu diesem Zeitpunkt fällig. Die Pflicht zur Verlustübernahme gilt rückwirkend ab Beginn des Geschäftsjahrs, in dem der Vertrag mit Eintragung im Handelsregister des Sitzes der Tochtergesellschaft wirksam wird. Der Vertrag wird mit der Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der Tochtergesellschaft wirksam. Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann ordentlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Geschäftsjahrs der Tochtergesellschaft gekündigt werden, erstmals jedoch zum Ende desjenigen Geschäftsjahrs der Tochtergesellschaft, das mindestens fünf Zeitjahre nach dem Beginn des Geschäftsjahrs der Tochtergesellschaft endet, in dem der Vertrag wirksam geworden ist. Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grunds bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die STRATEC Biomedical AG nicht mehr mit der Mehrheit des Kapitals an der Tochtergesellschaft beteiligt ist, die STRATEC Biomedical AG die Anteile an der Tochtergesellschaft veräußert oder einbringt oder über das Vermögen der STRATEC Biomedical AG oder der Tochtergesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Die STRATEC Biomedical AG ist alleinige Gesellschafterin der Tochtergesellschaft. Ausgleichszahlungen oder Abfindungen für außenstehende Gesellschafter gemäß §§ 304, 305 AktG sind nicht zu gewähren. Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind zu diesem Tagesordnungspunkt folgende Unterlagen über die Internetseite der Gesellschaft unter www.stratec.com/hauptversammlung zugänglich:

