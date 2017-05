Bee Vectoring Technologies (WKN: A14WDZ) meldet sich heute mit einem sehr vielversprechenden Unternehmensupdate zu Wort. Der Technologiespezialist für die Agrarindustrie liegt weiterhin voll im Plan, seine patentierten Lösungen zur effizienten und nachhaltigen Pflanzenproduktion in Erträge umzumünzen.

Drei Wochen nach der Meldung über die erfolgreiche, sehr bedeutsame Patenterteilung in Europa, berichtet Bee Vectoring Technologies nun über einen "sehr starken Start" ins Jahr 2017. Wesentliche Meilensteine seien bereits in den ersten Monaten erreicht worden; nun blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft und erwartet die baldige Kommerzialisierung seiner Technologie.

Große Feldstudie beendet - starke Player an der Angel?

Laut Bee Vectoring wurde eine großangelegte Studie im US-Bundesstaat Florida abgeschlossen. Die Studie, die aus mehreren Trials mit einflussreichen Erdbeer-Farmern bestand, hatte die kommerzielle Demonstration der Bee-Technologie zum Ziel. Die entsprechenden Daten werden nun gesammelt und in den kommenden Wochen analysiert, so das Unternehmen. Nach den überragenden Ergebnissen aus den letzten kleineren Tests zweifeln wir nicht an einem großen Erfolg der Studie.

