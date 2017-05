Mainz (ots) -



In der vierten "Cecelia Ahern"-Verfilmung für das ZDF-"Herzkino" mit dem Arbeitstitel "Dich zu lieben" nimmt eine junge Frau Abschied von ihrem verstorbenen Verlobten, befreit sich von ihren Schuldgefühlen und geht schließlich einen selbstbestimmten Weg. Für den Film stehen Jessica Ginkel, Kai Schumann, Jens Atzorn, Jule Ronstedt, Daniel Friedrich, Erika Skrotzki und viele andere seit Montag, 24. April 2017, in Dublin und Umgebung vor der Kamera. Regie führt Stefanie Sycholt. Das Drehbuch schrieben Jens Urban, Kerstin Schütze und Gabi Kister nach einer bislang unveröffentlichten Vorlage der irischen Bestseller-Autorin Cecelia Ahern.



Auch Monate nachdem ihr Freund Mark (Jens Atzorn) ums Leben kam, schafft es Restauratorin Claire (Jessica Ginkel) nicht, ihn endlich loszulassen. Stattdessen flüchtet sie sich in Fantasien, in denen ihr Mark wie durch ein Wunder quicklebendig erscheint. Nicht einmal ihre beste Freundin Fiona (Jule Ronstedt) schafft es, Claire von ihrem Kummer abzulenken. Erst durch die Bekanntschaft mit Sean (Kai Schumann) spürt die junge Frau, dass sie die Vergangenheit endlich ruhen lassen muss. Denn mit Sean kann sie lachen - und sie kann ihn berühren. Aber auch Sean hat sein Päckchen zu tragen: Seit er an einem schweren Unfall mit Todesfolge beteiligt war, kann er nicht mehr als Lehrer arbeiten und muss sich deshalb vor Gericht verantworten. Die Gefühle der beiden werden auf eine harte Probe gestellt.



"Dich zu lieben" wird von TV60 Filmproduktion (Produzent: Andreas Bareiss) im Auftrag des ZDF produziert. Verantwortliche ZDF-Redakteurin ist Berit Teschner. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 24. Mai 2017, ein Sendetermin steht noch nicht fest.



