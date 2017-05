Boommarkt Sicherheit - Die secunet Security Networks AG ist mittendrin

Der Sicherheitsmarkt wächst weiter dynamisch und immer mehr Anleger suchen nach Möglichkeiten, um an dieser Entwicklung zu partizipieren. Genau an dieser Stelle setze ich mit der Vorstellung der secunet Security Networks AG an. Diese ist eigenen Angaben zufolge der größte Spezialanbieter für IT Sicherheit in Deutschland.

Das Unternehmen secunet Security Networks AG

Die secunet ist eine der führenden deutschen Anbieter für IT Sicherheit. Dabei konzentriert sich die secunet auf leistungsfähige Produkte. Mehr als 400 Experten arbeiten an Themen wie Kryptographie, Business Security aber auch E-Government. Dieser Umstand zeigt sich auch in der seit 2004 bestehenden Partnerschaft mit der Bundesrepublik Deutschland. Außerdem ist secunet Mitglied in verschiedenen Projekten und Organisationen. Unter anderem wären da Bitkom e.V., European Cyber Security Organisation oder auch Alliance for Cyber Security zu nennen.

Das Leistungsportfolio von secunet

Ganzheitliche IT-Sicherheit darunter

- Beratung

- Konzeption

- Entwicklung

- Implementierung und Betreuung

- Leistungsfähige Produkte und IT-Sicherheitslösungen

Die Kunden

Die secunet hat auch bei den Kunden eine starke Entwicklung hinter sich. So zählen neben vielen DAX-Unternehmen auch internationale Auftraggeber zu ihren Kunden. Aber auch Bundes- und Landesministerien zählen zum Kundenkreis.

Rasante Entwicklung

Das noch immer recht junge Unternehmen wurde erst im Dezember 1996 gegründet und hat bereits eine extrem starke Wachstumsphase hinter sich. Im Jahr 1997 wurden durch den Pionier der digitalen Signatur erst 3 Millionen Euro umgesetzt. Allerdings verwundert das nicht, immerhin steckte das gesamte Thema IT Sicherheit noch in den Kinderschuhen. Im Jahr 2009 wurde eine extreme Wachstumsstory bereits deutlich, denn secunet Security Networks erreichte mit einem kräftigen Sprung 64 Millionen Euro Umsatz.

