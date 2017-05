Die Fossilen Rohstoffe im Chart Überblick - Miese Aussichten

Der Preis für Fossile Rohstoffe konnte sich zwar seit Januar 2016 stabilisieren, doch mehr auch nicht. Die Fossilen Rohstoffe im Chart Überblick versprechen für die Zukunft nichts gutes für die Branche. Auch die Länder, deren Staatshaushalt stark von den Rohstoffpreisen abhängig ist, werden in dem möglichen Szenario leiden.

Die Fossilen Rohstoffe im Chart Überblick: Crude Oil (CL)

Crude Oil Future (CL) im Überblick

Obwohl der Markt letztes Jahr die Abwärtsbewegung gestoppt hatte, konnte bisher kein Kaufsignal im Point and Figure Chart generiert werden. Der Markt ist weiterhin in der Hand der Bären. Im Monats Bar Chart erreichte der Markt nur die untere Value Zone, von der er sich immer wieder abgestoßen hatte. Dabei formte der Markt ein Dreieck bzw. einen Keil.

Der Monat April endete in einem Inside Day Narrow Range Pattern, aus dem der Markt gestern ausgebrochen ist. Dieser Ausbruch geht Hand in Hand mit dem Ausbruch aus dem Dreieck bzw. Keil. Beides zusammen plus die Schwäche die der Markt in den vergangenen Monaten gezeigt hat, deuten darauf hin, dass zumindest das Tief vom Januar 2016 getestet wird.

Ein absinken unter das 2016er Tief ermöglicht sogar ein Ziel bei ca. 13 USD je Barrel.

Brent Crude Oil (BZ)

