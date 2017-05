Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Conwert -0,58% auf 16,37, davor 5 Tage im Plus (5,95% Zuwachs von 15,54 auf 16,46), Strabag -2,4% auf 37,575, davor 4 Tage im Plus (5,05% Zuwachs von 36,65 auf 38,5), Valneva -0,65% auf 2,74, davor 4 Tage im Plus (10,32% Zuwachs von 2,5 auf 2,76), Frauenthal +0,29% auf 17,05, davor 4 Tage ohne Veränderung , HTI 0% auf 0,756, davor 3 Tage im Plus (12,5% Zuwachs von 0,67 auf 0,76), Zumtobel -2,48% auf 18,88, davor 3 Tage im Plus (2,92% Zuwachs von 18,81 auf 19,36), Agrana +0,61% auf 95,99, davor 3 Tage im Minus (-1,33% Verlust von 96,7 auf 95,41). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:DO&CO 64,09 (MA200: 63,92, xU, davor 330 Tage unter dem MA200). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: S Immo...

