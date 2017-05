PARIS (dpa-AFX) - Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen hat ihrem Stichwahlgegner Emmanuel Macron einen "extremistischen" europäischen Föderalismus vorgeworfen. "Ich will Europa retten, vor allem Europa aus der Hand der Europäischen Union entreißen, die dabei ist, es zu töten", sagte die Rechtspopulistin am Mittwochabend im einzigen TV-Duell vor der entscheidenden Abstimmung am Sonntag.

Die Front-National-Politikerin greift die EU scharf an und will die Rückkehr zu nationalen Währungen in der Eurozone. Allerdings solle es parallel dazu weiterhin eine gemeinsame Währung geben, die etwa von Großunternehmen genutzt werden könne. "Das ist großer Unsinn", sagte Macron. Le Pens Vorhaben sei ein "tödliches" und "gefährliches Programm". "Meine Vision ist gerade, einen starken Euro zu bauen." Wegen Le Pens Anti-EU-Positionen gilt die Abstimmung in Frankreich als Schicksalswahl für Europa./sku/DP/he

