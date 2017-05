Hamburg (ots) - 27 Jahre nach ihrer Gründung startet die Boyband "Take That" die Tour zu ihrem neuen Album "Wonderland". Am 9. Juni überträgt CinemaxX das Konzert von Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald live aus dem weltbekannten Kuppelbau "The O2" in London (Start 21:00 Uhr). Neben ihren großen Hits wie "Back for Good" oder "Never Forget" wird die Band auch Songs aus ihrem neuen Album performen. Wer die Mutter aller Boybands live und hautnah auf der großen Kinoleinwand erleben will, sichert sich unter www.cinemaxx.de/events Tickets.



Viele Fans erinnern sich noch an die dramatischen Bilder, als sich die beliebte Boyband Take That im Februar 1996 trennte. Umso größer war die Freude, als die Bandmitglieder wieder zusammen fanden, neue Hits produzierten und auf Tour gingen. Am 9. Juni überträgt CinemaxX live aus London das Konzert von Take That, das die neu formierte Gruppe im Rahmen ihrer Wonderland-Tour gibt. So können leidenschaftliche Take That Fans ihre Idole auch hierzulande in bester Bild- und Soundqualität auf der großen Leinwand erleben. Wer Take That kennt, weiß, dass ihre Live-Shows ein unvergessliches Erlebnis sind, vor allem aufgrund der besonderen Verbindung zwischen der Band und ihren Fans.



Teilnehmende CinemaxX Kinos: Augsburg, Berlin, Bremen, Dresden, Essen, Göttingen, Hamburg-Dammtor, Hannover, Kiel, Magdeburg, München, Oldenburg, Stuttgart SI-Centrum und Wuppertal.



Tickets die Live-Übertragung von Take That "Wonderland" aus London gibt es an den Kinokassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos und auf www.cinemaxx.de/events oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.



Pressekontakt: CinemaxX Holdings GmbH Nadine Bäsler-Ott Tel: 040 45 06 8 181 Mail: presse@cinemaxx.com