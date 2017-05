Wiesbaden (ots) - "Erfolg durch Dialog" - dafür steht der EDDI-Award. Bereits seit 24 Jahren vergibt der DDV diesen Preis an Unternehmen und Marken, die im Rahmen ihrer Kommunikationsstrategie erfolgreich und langfristig auf den individuellen Dialog mit dem Kunden setzen. Erstmals fand die Preisverleihung im Rahmen des DialogSummit - der Konferenz für Data-driven Marketing - in Frankfurt am Main statt, die unter der Trägerschaft des DDV steht.



Rund 220 Gäste waren bei der EDDI-Verleihung am 3. Mai dabei, als Esprit in der Kategorie BtoC und die VHV Versicherungen in der Kategorie BtoB ausgezeichnet wurden. Dr. Claudio Felten, cmx consulting GmbH, und Dr. Markus Gräßler, gkk DialogGroup GmbH, ehrten in ihrer Laudatio die beiden Gewinner, die sich über ihren Sieg hoch erfreut zeigten.



Zur vollständigen Pressemitteilung: http://bit.ly/2qHAm4J



