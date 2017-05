Die Börsenblogger um 12: DAX - Sorgenfreie Rekordjagd?

In den vergangenen Tagen konnte der DAX neue Rekordstände verbuchen. Allerdings verlief die Rekordjagd eher langsam. Jetzt scheinen Investoren sämtliche Sorgen über Bord geworfen zu haben, so dass das Barometer am Donnerstagmittag in die Höhe schießt.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,7% 12.621

MDAX +0,5% 24.850

TecDAX +0,2% 2.120

SDAX +0,3% 10.793

Euro Stoxx 50 +0,8% 3.613

Die Topwerte im DAX sind adidas, Deutsche Bank und Continental. Dabei profitiert die adidas-Aktie von einem starken Jahresauftakt beim größten europäischen Sportartikelhersteller. Interessant ist heute auch der Blick auf einige US-Quartalszahlen. Facebook hat einmal mehr beeindruckende Umsatz- und Gewinnverbesserungen erzielt, während der kalifornische Elektrowagenbauer Tesla weiterhin Verluste einfährt.

