SNP AG übernimmt einen der größten SAP Partner in Mittel- und Osteuropa

DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Prognoseänderung SNP AG übernimmt einen der größten SAP Partner in Mittel- und Osteuropa 04.05.2017 / 12:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SNP | Corporate News

SNP AG übernimmt einen der größten SAP Partner in Mittel- und Osteuropa

- Anhebung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2017 auf rund 110 Mio. EUR

- Ausweitung der Aktivitäten auf den ost- und mitteleuropäischen SAP und IT-Markt

- SNP Gruppe durchbricht die Schwelle von 1.000 Beschäftigten

Heidelberg, 4. Mai 2017 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG (WKN: 720370, ISIN: DE0007203705) wird mit wirtschaftlicher Wirkung im Mai 2017 100% der Geschäftsanteile an der polnischen BCC Gruppe mit Sitz in Posen erwerben. Die dazu notwendige Zustimmung der Gremien erfolgte am heutigen Tag. BCC zählt zu den größten SAP Partnern in Mittel- und Osteuropa und ist auf die Bereiche SAP Dienstleistungen, Softwareentwicklung und Cloud Provisioning spezialisiert.

Die international ausgerichtete Unternehmensgruppe beschäftigt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter weit mehr als 200 SAP- und IT-Berater und ist damit eines der größten SAP Teams in Mittel- und Osteuropa. Das in Posen ansässige Unternehmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Markt und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 20 Mio. EUR sowie eine EBIT Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich. Der genaue Kaufpreis wird von beiden Seiten vertraulich behandelt. Für die Akquisition wird die SNP AG auf vorhandene liquide Mittel zurückgreifen.

"BCC ist ein bestens aufgestelltes Unternehmen und einer der größten SAP Partner in Mittel- und Osteuropa. Mit über 400 Kunden in 40 Ländern verfügt BCC über eine beeindruckende Kundenliste und sehr viel internationale Projekterfahrung. Wir erweitern mit der Akquisition unser Knowhow in den Bereichen SAP Dienstleistungen und Cloud Provisioning. Hierzu unterhält BCC zwei eigene Datenverarbeitungszentren. Daneben verstärken wir unsere Präsenz auf dem polnischen und osteuropäischen SAP und IT-Markt. Weitere Synergiepotentiale bieten sich vor allem in der Softwareentwicklung mit dem Schwerpunkt Softwareapplikationen im SAP Umfeld. Mit dieser Akquisition setzen wir unsere erfolgreiche Strategie des organischen und anorganischen Wachstums mit unverändertem Nachdruck fort. SNP ist weltweit mit dann mehr als tausend Mitarbeitern auf einem sehr guten Weg", sagt Dr. Andreas Schneider-Neureither.

Mit dem Zukauf passt der Vorstand die Umsatzprognose der SNP Gruppe an und erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2017 einen Konzernumsatz von rund 110 Mio. EUR; die Ergebnisprognose bleibt unverändert.

Über SNP

SNP versetzt Unternehmen in die Lage, mit einer veränderungsfreudigen IT den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten und Chancen im Markt zu nutzen. Lösungen und Software von SNP ermöglichen Zusammenführungen von bisher getrennten IT-Landschaften, stützen M&A-Projekte und Carve-outs und fördern die Erschließung neuer Märkte jenseits des Heimatmarktes. Mit SNP Transformation Backbone(R) bietet SNP die weltweit erste Standardsoftware, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert und umsetzt. Für die Kunden bieten sich dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig können Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert werden.

Die SNP AG beschäftigt in Europa, Südafrika, Asien und in den USA über 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte 2016 einen Umsatz von rund 81 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus der Industrie, dem Finanzsektor und dem Dienstleistungsumfeld. Die SNP AG wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet.

Weitere Informationen unter www.snp-ag.com

Ansprechpartner Investor Relations:

Marcel Wiskow Telefon: +49 6221 6425-637 Fax: +49 6221 6425-470 E-Mail: investor.relations@snp-ag.com

http://www.snp-ag.com/de/Investor-Relations/

04.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner AG

Dossenheimer Landstraße 100 69121 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637 Fax: +49 6221 6425 470

E-Mail: investor.relations@snp-ag.com

Internet: www.snp-ag.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

570075 04.05.2017

ISIN DE0007203705

AXC0152 2017-05-04/12:51