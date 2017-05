Berlin (ots) - Heinrich-Böll-Stiftung, Exzellenz-Cluster "Ozean der Zukunft" - Die Kieler Meereswissenschaften und Le Monde Diplomatique veröffentlichen zum Jahr der Meere den



Meeresatlas 2017 Daten und Fakten über unseren Umgang mit dem Ozean



Pressekonferenz Mittwoch, 10. Mai 2017, 10:30 Uhr Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstr. 8, 10177 Berlin



MIT:



Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung Prof. Dr. Martin Visbeck, Sprecher des Exzellenz-Clusters "Ozean der Zukunft", GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und Universität Kiel Dirk Scheelje, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein



Die Meere stehen unter Stress: Klimawandel, Überfischung, Rohstoffwettlauf, Küstenraumbesiedlung, Vermüllung und Verschmutzung verändern den Ozean schneller als oft vermutet. Der "Meeresatlas 2017" zeigt die unterschiedlichen Dimensionen des Drucks auf die Meere und wie sich die Folgen gegenseitig verstärken. Und er gibt Hinweise darauf, was wir selber und im politischen Raum tun können, um unsere gemeinsame Lebensgrundlage Meer zu bewahren.



Wie tiefgreifend hat der Klimawandel die Meere bereits verändert, welche Auswirkungen drohen?



Wo und warum breiten sich die sauerstoffarmen "Todeszonen" im Meer immer weiter aus? Wer fängt den Fisch, wer isst ihn auf und wie sieht eine nachhaltige Fischerei aus? Welche Arten sind bereits ausgestorben? Wer treibt Tiefseebergbau und Rohstoffgewinnung in den Meeren voran? Welche sozialen Konflikte können sich rund ums Meer entzünden? Sind die Meere noch zu retten?



Die Themen des Meeresatlas:



- Klimaregulierung, Erwärmung und Kippunkte - Überschwemmungen und soziale Konflikte - So wenig Fische wie noch nie - Todeszonen und Artensterben - Aquakulturen und falsche Lösungen - Tiefseebergbau auf dem Vormarsch - Kampf um Rohstoffe - Das Meer als globale Müllkippe - Welthandel, Schifffahrt und Tourismus - Meeresschutz und Governance



Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz ein und bitten um eine Anmeldung unter presse@boell.de



Bild-/Grafik-Material steht ab dem 10. Mai, 11.30 Uhr auf www.boell.de/meeresatlas zum Download bereit. Bei Interesse können wir Ihnen zur Unterstützung Ihrer Print- oder online-Produktion Auszüge und Grafiken vorab unter Sperrfrist zur Verfügung stellen.



OTS: Heinrich-Böll-Stiftung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/42589 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_42589.rss2



Pressekontakt: Heinrich-Böll-Stiftung: Michael Alvarez Kalverkamp, Pressesprecher, +49-(0)30-28534-202 | 0160 365 77 22 E-Mail alvarez@boell.de