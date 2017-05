++ OSRAM hebt die Geschäftsziele bereits für dieses Jahr an. Der fast totale Umbau von der alten in die neue Lichttechnik klappte offenbar besser als bislang erwartet. Unser kürzlicher Vorgriff ist damit bestätigt. Der neue Zielkurs liegt bei 69 Eurobr/>

++ HOCHTIEF legt nach. Ein neuer Großauftrag in Asien erweitert den Auftragsbestand erneut, sodass die Bauleistung (nicht Umsatz) wohl in der Größenordnung von 39 Mrd. € landen dürfte (Schätzung). Das Kursziel von 200 Euro bleibt bestehen, Ende offenbr/>

++ Das Comeback in SGL CARBON bekommt ein Gesicht. Kursziel 14 € wird eine greifbare Realität in ca. sechs bis neun Monaten.br/>

++ Knapp 60 % Kurserholung für AIXTRON liefen etwas zu schnell. Zurzeit bestehen mehrere Empfehlungen anderer Adressen, die Sie bitte mit Stop-Kursen begleiten. Die Alternative liegt in ADVA OPTICAL auf der Ebene 9/9,50 Euro.br/>

Weitere Themen in der Ausgabe:++ Der bekannte Deka-EZB-Indikator legt markant zu++ DAX: Wie weit reicht die Markttechnik?++ Autokonzerne stehen vor der größten Herausforderung der letzten Jahrzehnte++ FRESENIUS MEDICAL CARE: Jetzt investieren?++ LINDE: Bleibt unser bisheriges Kursziel bestehen?++ BERTRANDT: Geht es jetzt aufwärts?++ UNDER ARMOUR: Konsolidierung beendet?br/>

