660 Prozent Plus in fünf Jahren - Washtec hat einen Lauf an der Börse - richtig dynamisch allerdings erst seit 2015. Woher kommt der neue Drive? Was ist noch drin? Egbert Prior sieht weiteres Kurspotential für Washtec. Zum Einen würden die Anlagen effizienter und besser, zum Anderen gäbe es erhebliches Expansionspotential in Asien. Dort würden auf Grund der niedrigen Lohnkosten viele Autos noch per Hand gewaschen, aber das ändere sich zunehmend.