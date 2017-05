ANZEIGE // WERBEMITTEILUNG

ZINK, KUPFER & GOLD Diese Aktie ist das Evotec der Miningbranche

Sind bei Avrupa auch über 200% in nur 12 Monaten möglich?

In nur sechs Monaten hat sich die Aktie von Evotec mehr als verdoppelt. In den letzten 12 Monaten legte das Papier sogar um über 200% zu. Die Aktie ist heute einer der beliebtesten Werte auf dem deutschen Anlegerzettel. Wie war diese fulminante Entwicklung möglich? Eigentlich ganz einfach!

Die Biotech-Firma setzt nicht nur auf ein, sondern gleich auf jede Menge Pferde. Der TecDAX-Konzern mit einer Marktkapitalisierung von 1,5 Mrd. Euro (!) geht nämlich Partnerschaften mit großen Pharmaunternehmen ein und entwickelt für diese Wirkstoffe, aus denen dann Blockbuster werden sollen. Medikamente also, die jedes für sich eine Milliarde Umsatz bringen sollen - pro Jahr!

Wilhelm Tell der Miningindustrie

Ein ähnliches Modell verfolgt auch Avrupa Minerals (WKN: A1JJQM; TSX-V: AVU), allerdings im Mining-Bereich! Statt auf ein Projekt zu setzen, haben die Kanadier gleich 9 Pfeile im Köcher. Und genauso wie Evotec arbeitet Avrupa mit jeder Menge Partnern zusammen. Dabei hält man aber selbst die operativen Fäden in der Hand. Jetzt gilt es im Stile eines Wilhelm Tell treffsicher zu sein.

Partner zahlen, Aktionäre profitieren

Das Beste daran: Wie Evotec lässt sich Avrupa diese Arbeit teuer von den Partnern bezahlen.

Erst wählt das Unternehmen geeignete Projekte aus, führt die ersten Arbeiten durch und holt sich dann finanzstarke Partner an Bord. Die sollen dann die weiteren Arbeiten finanzieren.

Nicht umsonst sagt Avrupa-Direktor Mark Brown:

"Wir haben für jeden Dollar, den uns unsere Aktionäre gegeben haben, gleich 1,50 Dollar in die Exploration investieren können."

Den Aufschlag bezahlen die Partner!

Milliardenkonzern steigt bei Avrupa mit ein

Offenbar macht Avrupa einiges richtig! Denn warum sonst sollte die milliardenschwere OZ Minerals mit an Bord gehen! Die Australier haben sich am Alvito-Projekt in Portugal beteiligt und werden stattliche 4 Mio. Dollar in den nächsten 30 Monaten in die Exploration investieren.

Der gute Riecher, der Millionen wert ist!

Alvito liegt im berühmten Alcoçovas-Kupfergürtel. Die Region ist reich an ...

