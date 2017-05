Die Aktionäre der A.S. Création Tapeten AG (ISIN: DE000A1TNNN5) haben auf der heutigen Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 beschlossen. Im Vorjahr lag die Ausschüttung bei 0,60 Euro. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 31,14 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,01 Prozent. Der Konzernumsatz lag in den ersten drei Monaten 2017 mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...