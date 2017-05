-------------------------------------------------------------- Shawn Mendes http://ots.de/VnhzR --------------------------------------------------------------



Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/58621 -



Am 30. April startete Shawn Mendes seine Deutschlandtour mit einem umjubelten Konzert in Oberhausen. Am gestrigen Abend (03.05.) hat der Kanadische Superstar in Berlin Station gemacht - und die Fans in der Mercedes Benz Arena waren begeistert! Shawn Mendes performte u.a. seine Hitsingles "Mercy" und "Stitches" und sorgte für Gänsehautmomente mit Songs wie "Treat You Better" oder der neuen Single "There's Nothing Holdin' Me Back". Letztere stieg direkt auf Platz 1 in den deutschen iTunes-Charts ein und ist gerade dabei die Airplaycharts zu erobern.



Auf Shawn Mendes wartete vorab eine besondere Überraschung: Gold für die Single "Mercy" und Platin für "Treat You Better"! Frank Briegmann, President UNIVERSAL MUSIC Central Europe und Deutsche Grammophon, übergab gemeinsam mit dem Team von Univeral Music International die Auszeichnung (Foto) an Shawn Mendes. Der Sänger, Songwriter und Musiker wird den Erfolg sicherlich bei den zwei kommenden Konzerten seiner "Illuminate"-Tour gemeinsam mit seinen deutschen Fans feiern.



Shawn Mendes in Deutschland: 15. Mai - München - Olympiahalle 22. Mai - Hamburg - Barclaycard Arena



OTS: Universal International Division newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58621.rss2



Pressekontakt: Jascha.Farhangi@umusic.com