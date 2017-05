Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Stratege Sönke Niefünd denkt nach dem neuen Allzeithoch über Ausstiegsszenarien nach.

Ulf Sommer, Handelsblatt

Ein Rekordtag folgt dem nächsten. Nicht nur der Dax, auch Frankreichs Börsenindex CAC legt weiter zu. Nach der jüngsten, äußerst hitzigen Fernsehdebatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten Macron und Le Pen bleibt der Vorsprung Macrons groß, wie Experten meinen. Macron gilt als Favorit der Investoren, während Le Pen den Austritt aus der Euro-Zone will, was die Europäische Union in ihren Grundfesten gefährden würde. Bleibt abzuwarten, ob sich die Demoskopen nicht irren - so wie zuletzt beim Brexit-Votum der Briten ...

