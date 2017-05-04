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BMP HOLDING AG
BMP HOLDING AG Chart 1 Jahr
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BMP HOLDING AG0,44-2,22 %
LEO RESOURCES INC0,141+3,68 %
NOBLE GROUP LIMITED0,078+6,85 %
NOVELION THERAPEUTICS INC8,768-2,87 %
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL INC7,789-2,19 %
PULSE HEALTH LIMITED0,304-0,98 %
REXAHN PHARMACEUTICALS INC0,357+2,59 %