The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.05.2017



ISIN Name



AU000000PHG3 PULSE HEALTH LTD

BMG6542T1190 NOBLE GROUP LTD HD-,25

CA5263673058 LEO RESOURCES INC.NEW

CA67001K2020 NOVELION THERAPEUTICS

DE000A2DAMM8 MTU AERO ENGINES NEUE NA

DE000A2DAM52 ALLIANZ SE NA O.N. NEUE

DE0003304200 BMP HOLDING AG O.N.

US73933G2021 POWR SOL.INTL NEW DL-,001

US7616401011 REXAHN PHARMAC. DL -,0001