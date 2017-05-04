The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.05.2017
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.05.2017
ISIN Name
AU000000PHG3 PULSE HEALTH LTD
BMG6542T1190 NOBLE GROUP LTD HD-,25
CA5263673058 LEO RESOURCES INC.NEW
CA67001K2020 NOVELION THERAPEUTICS
DE000A2DAMM8 MTU AERO ENGINES NEUE NA
DE000A2DAM52 ALLIANZ SE NA O.N. NEUE
DE0003304200 BMP HOLDING AG O.N.
US73933G2021 POWR SOL.INTL NEW DL-,001
US7616401011 REXAHN PHARMAC. DL -,0001
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.05.2017
ISIN Name
AU000000PHG3 PULSE HEALTH LTD
BMG6542T1190 NOBLE GROUP LTD HD-,25
CA5263673058 LEO RESOURCES INC.NEW
CA67001K2020 NOVELION THERAPEUTICS
DE000A2DAMM8 MTU AERO ENGINES NEUE NA
DE000A2DAM52 ALLIANZ SE NA O.N. NEUE
DE0003304200 BMP HOLDING AG O.N.
US73933G2021 POWR SOL.INTL NEW DL-,001
US7616401011 REXAHN PHARMAC. DL -,0001