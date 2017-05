HUDSON, N.Y., 3. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet gentechnisch veränderter Mausmodelle und zugehöriger Services, hat angekündigt, dass das Unternehmen das Angebot seines wichtigsten Mausmodells für Alzheimer, APPSWE - Model 1349 (https://www.taconic.com/transgenic-mouse-model/appswe-model-1349), um gealterte Tiere erweitern wird.

Taconic wird gebrauchsfertige Model-1349-Tiere im Alter von bis zu 42 Wochen anbieten und den üblichen Zeitrahmen bis zur Einsatzfähigkeit von Alzheimer-Modellen um Monate verkürzen. Mit diesem Programm will das Unternehmen dem Bedürfnis der Kunden gerecht werden, kritische Krankheitsmodelle sofort verfügbar zu haben, statt die Alterung der Tiere abwarten zu müssen, bis sie den gewünschten Phänotyp zeigen.

Dr. Michael Seiler, Portfolio Director für kommerzielle, gentechnisch veränderte Modelle bei Taconic Biosciences, erklärte: "Die Ergänzung des Angebots um gealterte APPSWE-Tiere zeigt das Engagement von Taconic, zur Verkürzung von Entdeckungszeiträumen in der Forschung beizutragen. Diese Reduzierungen sparen Zeit und Geld und tragen letztendlich dazu bei, die Entwicklung lebensverändernder Therapeutika voranzubringen."

APPSWE-Mäuse weisen eine mutierte Form des menschlichen Gens für das Amyloidvorläuferprotein (Amyloid Precursor Protein, APP) auf, die sogenannte schwedische Mutation (APPSWE). Das mutierte Gen codiert eine Doppel-Aminosäure-Substitution und geht mit einer vererbbaren erhöhten Anfälligkeit für die Alzheimer-Krankheit einher. Zu den resultierenden phänotypischen Manifestationen in APPSWE-Mäusen gehören die progressive Akkumulation von Beta-Amyloid im Gehirn, analog zu den klassischen "senilen Plaques" bei der menschlichen Form der Alzheimer-Krankheit, sowie korrelierte kognitive Defizite. Mäuse, die eine Alzheimer-assoziierte Isoform des menschlichen Amyloidvorläuferproteins überexprimieren, bieten ein Modell für die menschliche Alzheimer-Krankheit und ein experimentelles Werkzeug für eine Vielzahl von zellulären Mechanismen.

2017 werden die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzerkrankungen in den Vereinigten Staaten voraussichtlich Kosten von 259 Milliarden Dollar verursachen (www.alz.org (http://www.alz.org/)). Sie stellen damit einen wichtigen Marktplatz und einen Schwerpunkt für die pharmazeutische Forschung dar.

Taconic bietet auch nicht gealterte Model-1349-Tiere sowie ein umfassendes Portfolio von Nagetiermodellen für die Neurowissenschaften (https://www.taconic.com/find-your-model/neuroscience-portfolio/) an. Wenn Sie mehr über das Taconic-Portfolio für Neurowissenschaften erfahren möchten, wenden Sie sich bitte in den USA unter 1-888-TACONIC (+1 888-822-6642) und in Europa unter +45 70 23 04 05 telefonisch an Taconic Biosciences oder schreiben Sie an info@taconic.com (mailto:info@taconic.com).

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenziertes, weltweit führendes Unternehmen im Bereich gentechnisch veränderter Nagetiermodelle und zugehöriger Services. Taconic wurde 1952 gegründet und hilft Biotechnologieunternehmen und -institutionen beim Kauf, der kundenspezifischen Generierung, Zucht und Vorkonditionierung, dem Test sowie dem Vertrieb wertvoller Forschungsmodelle in der ganzen Welt. Taconic ist Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mausmodelle für die Präzisionsforschung und integrierte Modelldesign- und Zuchtservices. Das Unternehmen betreibt drei Servicelabors sowie sechs Zuchtanlagen in den USA und in Europa. Außerdem hat Taconic Händlerbeziehungen in Asien und weltweite Versandkapazitäten, um fast überall auf der Welt Tiermodelle bereitzustellen.

Pressekontakt:

Kelly Owen Grover

Director of Marketing Communications

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Taconic Biosciences via Globenewswire