Von Nicole Friedman

NEW YORK (Dow Jones)--Berkshire Hathaway, die Holding von Star-Investor Warren Buffett, hat ihre Beteilung an IBM in diesem Jahr deutlich verringert. Etwa ein Drittel der IBM-Anteile seien verkauft worden, sagte Warren Buffett dem Fersehsender CNBC. Zum Jahresende 2016 hatte Berkshire Hathaway rund 81 Millionen IBM-Aktien in ihrem Besitz, nun sind es etwas mehr als 50 Millionen Aktien.

Buffett erklärte, angesichts der starken Konkurrenz habe er die Beteiligung neu bewertet und er habe zum Preis von über 180 US-Dollar je IBM-Aktie verkauft. Nach dem Jahresbericht von Berkshire Hathaway wurden die Aktien zum Durchschnittsreis von etwa 170 Dollar erworben. Die IBM-Aktie schloss am Donnerstag bei 159,05 Dollar, zeigte sich aber von Ende Februar bis Anfang März über der Marke von 180 Dollar.

Am Samstag dieser Woche findet in Omaha, im US-amerikanischen Bundesstaat Nebraska, die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway statt.

