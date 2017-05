Kontron startet 2017 ohne Verluste

- Umsatzerlöse in Höhe von 92,4 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (1Q16: 89,5 Mio. EUR)

- Nettoergebnis mit 150 TEUR erstmals wieder positiv (1Q16: - 6,5 Mio.EUR) - Verschmelzungspläne schreiten weiter voran

Augsburg, 5. Mai 2017 - Die Kontron AG, ein weltweit führender Anbieter von Embedded Computer Technologie (ECT), gibt ihre Finanzzahlen für das erste Quartal 2017 bekannt.

Entsprechend der vom Unternehmen angekündigten Prognose für 2017 lagen die Umsätze mit 92,4 Mio. EUR etwa auf Vorjahresniveau (1Q16: 89,5 Mio. EUR). Der Auftragseingang im ersten Quartal 2017 lag bei 82,1 Mio. EUR, was einer Book-to-bill-Ratio von 0,89 entspricht.

Erfreulich entwickelte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 2,2 Mio. EUR (1Q16: -6,1 Mio. EUR). Das Nettoergebnis von 150 T EUR (1Q16: -6,5 Mio. EUR) lag erstmals wieder seit 2015 im positiven Bereich. Diese Ergebnisverbesserung resultierte zum einen aus einem vorteilhaften Produktmix im ersten Quartal und aus dem deutlichen Rückgang der operativen Kosten in Höhe von 3,5 Mio. EUR. Die Kosteneinsparungen sind im Wesentlichen das Ergebnis aus dem im November 2016 eingeleiteten Restrukturierungsprogramm.

"Das Schlimmste haben wir hinter uns", sagt Hannes Niederhauser, Vorstandsvorsitzender der Kontron. "Nachdem 2016 das schwierigste Jahr in der Kontron Geschichte war, konnten wir im ersten Quartal wieder ein positives Nettoergebnis von 150 TEUR erzielen. Dies stimmt uns positiv, macht uns aber nicht übermütig: Wir müssen jetzt die technologische Aufholjagt starten und unseren Auftragseingang verbessern. Wichtig hierfür ist vor allem die zügige Umsetzung der Verschmelzung von S&T und Kontron, um an einem Strang ziehen zu können und innovative Industrie-4.0-Produkte zu entwickeln."

Verschmelzungspläne schreiten weiter voran

Am 2. Mai 2017 hat die Kontron AG bekannt gegeben, dass der Aufsichtsrat der Kontron AG dem Abschluss eines Verschmelzungsvertrags zwischen der Kontron AG und der S&T Deutschland Holding AG zugestimmt hat. Der Aufsichtsrat der S&T Deutschland Holding AG hat am selben Tag seine Zustimmung zum Abschluss des Verschmelzungsvertrags erteilt. Der Verschmelzungsvertrag bedarf der Zustimmung der Hauptversammlungen der Kontron AG und der S&T Deutschland Holding AG. Die jeweiligen Hauptversammlungen finden am 19. Juni 2017 bzw. am 20. Juni 2017 statt.

Ausblick 2017

Der Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2017 unverändert von einem ähnlichen Umsatz und saisonalen Verlauf wie im Geschäftsjahr 2016 aus. Die Bruttomarge soll aufgrund der Partnerschaften mit Ennoconn und S&T auf über 25 % steigen. Zudem erwartet der Vorstand in 2017 ein positives EBIT. Auf Basis des neuen Restrukturierungsprogramms werden jährliche Kosteneinsparungen von über 15 Mio. EUR erwartet, die bereits größtenteils im ersten Quartal 2017 wirksam wurden.

Kennzahlen für das erste Quartal 2017

Q1/17 Q1/16 Auftragseingang Mio. EUR 82,1 79,9 2,8 % Umsatz Mio. EUR 92,4 89,5 3,2 % Book-to-Bill Ratio ppt 0,89 0,89 - EBIT Mio. EUR 2,2 -6,1 8,3 Nettoergebnis Mio. EUR 0,2 -6,5 6,7

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. EUR 1,5 6,9 -5,4

