B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Zielgerade 2016/17

DGAP-News: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/9-Monatszahlen B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Zielgerade 2016/17 05.05.2017 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

B+S Banksysteme befindet sich auf der Zielgeraden für 2016/17

Das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 schloss mit einer Betriebsleistung von TEUR 6.980 (Vorjahresvergleichszeitraum TEUR 5.977).

Das EBIT betrug für den genannten Zeitraum TEUR.1.025 (Vorjahresvergleichszeitraum TEUR 411). Die kurzfristigen Finanz-/Bankverbindlichkeiten (Vorjahr TEUR 2.199) konnten vollständig getilgt werden und die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 49 %.

Unter Berücksichtigung der Standardumsätze aus Wartung und ASP im 4. Quartal und unter Einbeziehung der geplanten Erlösabrechnungen aus dem vorhandenen Auftragsbestand kann die Prognose aus dem Geschäftsbericht 2015/16 beibehalten werden.

Die detaillierte Zwischenmitteilung zum 31.03.2017 wird gemäß Finanzkalender am 15.05.2017 veröffentlicht.

B+S Banksysteme AG Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft (WKN 126 215, ISIN DE0001262152) erstellt und betreibt Standardsoftware-Lösungen zur Abwicklung von Finanzgeschäften bei Banken, Sparkassen und Industrieunternehmen. Mit ihren Lösungen ist B+S Marktführer im Bereich Electronic Banking in Deutschland. Innovative Lösungen für die Themen Zahlungsverkehr, Risikomanagement, Währungsmanagement und Treasury & Trading sind seit über 30 Jahren am Markt etabliert. Die Produktpalette der B+S wird sowohl als klassisches Lizenzgeschäft als auch als ASP-Modell mit Betrieb im eigenen Rechenzentrum angeboten. Zudem sind alle Produkte plattformunabhängig und haben in der Vergangenheit die Verarbeitung hoher Transaktions- und Kontenzahlen erfolgreich nachgewiesen.

Ansprechpartner: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft Wilhelm Berger Vorstand

Telefon: +49 89 - 741 19 - 0

05.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft

Elsenheimerstr. 45 80687 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 74119-0 Fax: +49 (0)89 74119-599 E-Mail: office@bs-ag.com Internet: www.bs-ag.com ISIN: DE0001262152 WKN: 126215

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

570335 05.05.2017

ISIN DE0001262152

AXC0034 2017-05-05/07:01