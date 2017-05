DIC Asset startet mit gutem Quartalsergebnis 2017 und platziert fünften Immobilien-Spezialfonds

- Erfolgreicher Start des DIC Office Balance IV als Nachfolgeprodukt des vollplatzierten DIC Office Balance III

- Verkaufsvolumen von 157 Millionen Euro - drei Viertel des Jahresziels bereits erreicht

- Anstieg der Mieteinnahmen Like-for-Like von 0,9 Prozent - FFO von 15,8 Millionen Euro (Q1/2016: 14,5 Millionen Euro) - Prognose für 2017 bestätigt

Frankfurt am Main, 5. Mai 2017. Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) hat heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2017 vorgestellt. Das Unternehmen ist mit guten operativen Ergebnissen in das Geschäftsjahr gestartet und platziert mit dem DIC Office Balance IV nach Vollplatzierung des DIC Office Balance III bereits den fünften Immobilien-Spezialfonds. Unter anderem mit dem Verkauf eines Immobilienportfolios in deutschen A- und B-Städten im Volumen von 143 Millionen Euro hat das Unternehmen bereits drei Viertel des für 2017 geplanten Verkaufsziels erreicht. Der FFO liegt mit 15,8 Millionen Euro über dem Vorjahr (Q1/2016: 14,5 Millionen Euro) und spiegelt damit vor allem die niedrigeren Zinsaufwendungen aufgrund der Ende 2016 erfolgten Refinanzierung wider. Die Assets under Management erhöhen sich im Vergleich zum Jahresende 2016 leicht auf 3,6 Milliarden Euro (31. Dezember 2016: 3,5 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis summiert sich auf 7,6 Millionen Euro (Q1/2016: 11,8 Millionen Euro), im Wesentlichen bedingt durch geringere Verkaufsgewinne gegenüber dem Vorjahresquartal, und liegt damit im Plan. Die für das Geschäftsjahr 2017 formulierten Ziele hat der Vorstand für den weiteren Jahresverlauf bestätigt.

"Wir liegen mit unseren operativen Ergebnissen sehr gut auf Kurs und haben durch den Portfolioverkauf zu Beginn des Jahres bereits einen großen Teil unseres Verkaufsziels für 2017 erreicht. Mit Blick auf unsere Geschäftsfelder haben wir zum einen durch aktives Asset Management die Performance in unserem Commercial Portfolio weiter optimiert und zum anderen mit der Auflage des DIC Office Balance IV und der Vollplatzierung des DIC Office Balance III unser Fondsgeschäft weiter ausgebaut", sagt Aydin Karaduman, Vorstandsvorsitzender der DIC Asset AG.

Operative Kennzahlen im Plan Die Vermietungsleistung beläuft sich für das erste Quartal 2017 auf 40.000 Quadratmeter und liegt damit im erwarteten Korridor. Darin enthalten sind Neuvermietungen von circa 16.000 Quadratmetern sowie Anschlussvermietungen von rund 24.000 Quadratmetern. Mehr als 31.000 Quadratmeter der Gesamtvermietungsleistung wurde im Commercial Portfolio erbracht. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Anstieg von fast 45 Prozent, der auf das erfolgreiche aktive Asset Management im Bestandsportfolio zurück zu führen ist. Die Leerstandsquote liegt mit 12,4 Prozent unter Vorjahr (Q1/2016: 13,1 Prozent). Die Bruttomieteinnahmen aus dem Bestandsportfolio sowie dem Warehousing summieren sich auf 30,5 Millionen Euro (Q1/2016: 27,6 Millionen Euro) und liegen damit rund 11 Prozent über dem Vorjahr. Die annualisierten Mieteinnahmen aus Objekten, die sich in den ersten drei Monaten 2017 wie auch im Vorjahr im Bestand befanden (Like-for-Like-Ansatz), verzeichnen ebenfalls einen Anstieg von 0,9 Prozent. Durch die zu Beginn des Jahres erfolgten Verkäufe aus dem Commercial Portfolio liegt das Verkaufsvolumen bis dato bei 157 Millionen Euro und damit bei drei Viertel des für 2017 angestrebten Wertes von 200 Millionen Euro. Der Übergang der Besitz, Nutzen und Lasten wird bis zum Ende des zweiten Quartals 2017 erwartet.

Erfolgreicher Start im Fondsgeschäft Noch im ersten Quartal erfolgte für den DIC Office Balance III der Ankauf des elften Objektes, einer Büroimmobilie in Frankfurt am Main. Der Fonds ist somit bereits ein Jahr nach seinem operativen Start voll platziert und hat mit einem Fondsportfolio von 327 Millionen Euro sein Zielvolumen erreicht. Als Anschlussprodukt aus der Office-Balance-Reihe hat das Unternehmen ebenfalls im ersten Quartal seinen fünften Immobilien-Spezialfonds platziert. Für den neuen Fonds mit einem Zielvolumen von 300 bis 350 Millionen Euro wurden bereits Eigenkapitalzusagen mehrerer institutioneller Investoren eingeworben. Rund ein Drittel des Volumens sind bereits mit einem Startportfolio hinterlegt. Insgesamt belaufen sich die Assets under Management des Fondsbereichs zum Quartalsende auf 1,3 Milliarden Euro. Der FFO-Beitrag aus dem Fondsgeschäft (resultierend aus Management- und Beteiligungserträgen) liegt bei 3,9 Millionen Euro.

Finanzkennzahlen weiter verbessert Die Ende 2016 erfolgreiche Refinanzierung des Commercial Portfolios in Höhe von 960 Millionen Euro macht sich in den Quartalszahlen des laufenden Geschäftsjahres bereits bemerkbar. Der Durchschnittszinssatz über alle Bankverbindlichkeiten beträgt zum Stichtag 31. März 2017 1,7 Prozent und liegt damit deutlich unter dem Wert von 3,4 Prozent zum Jahresende 2016. Die Finanzschulden im ersten Quartal 2017 sind im Vergleich zum Jahresende 2016 mit rund 1,57 Milliarden Euro unverändert. Das Zinsergebnis verbesserte sich aufgrund der zum Jahresende erfolgten Refinanzierung um rund 32 Prozent auf -7,9 Millionen Euro (Q1/2016: -11,6 Millionen Euro). Der Nettoverschuldungsgrad (Loan-to-Value) bereinigt um Warehousing-Effekte blieb mit 59,8 Prozent konstant unter 60 Prozent.

Über die DIC Asset AG: Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie der DIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 200 Objekte mit einem Marktwert von 3,6 Mrd. EUR. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial Portfolio" (2,0 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments" (1,6 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen (anteilig 1,3 Mrd. Euro), Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

Kennzahlen

Finanzkennzahlen in Mio. EUR Q1/2017 Q1/2016

Gesamterträge 106,9 278,3 Bruttomieteinnahmen 30,5 27,6

Erträge aus Immobilienmanagement 3,9 7,4

Erlöse aus Immobilienverkauf 66,2 237,6 Gewinne aus Immobilienverkauf 2,2 9,9 Funds from Operations (FFO) 15,8 14,5

Finanzkennzahlen je Aktie in EUR Q1/2017 Q1/2016

FFO 0,23 0,21 Bilanzdaten in Mio. EUR 31.03.2017 31.12.2016 Bilanzielle Eigenkapitalquote in % 32,1 31,6 Verschuldungsgrad (LTV) in % 59,8 59,9 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.430,7 1.583,4 Eigenkapital 764,3 757,0 Finanzschulden 1.565,6 1.566,8 Bilanzsumme 2.383,3 2.395,5 Finanzmittelbestand 144,1 152,4

