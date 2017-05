The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA FR0013255866 C.F.FINANC.LOC. 17/32 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA PTBSSLOM0002 BRISA-CON.ROD. 17/27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA USU2339CCS53 DAIMLER FIN.N.A. 17/20FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USU2339CCU00 DAIMLER FIN.N.A.17/20REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US06738EAW57 BARCLAYS 17/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US724479AL44 PITNEY-BOWES INC. 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1413609576 NOOR T1 SUKUK 16/UND. FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1609252645 GM FINANCIAL 17/21MTN FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1610722735 ONTARIO PROV.17/20 FLRMTN BD02 BON GBP N

CA 9TH XFRA AU000000THC4 THE HYDROPONICS COMPANY EQ00 EQU EUR N

CA XFRA AU000000UPD3 UPDATER INC. 25/1 EQ00 EQU EUR N

CA N2X1 XFRA BMG6542T1505 NOBLE GROUP LTD HD 2,50 EQ00 EQU EUR N

CA 59D XFRA CA03718X1042 ANTLER GOLD INC. EQ00 EQU EUR N

CA BTBB XFRA DE000A2E3772 BMP HOLDING AG KONV. EQ00 EQU EUR Y

CA 5D5 XFRA CA3383041082 FIVE STAR DIAMONDS LTD EQ01 EQU EUR N

CA L001 XFRA CA5263674049 LEO RESOURCES INC. O.N. EQ01 EQU EUR N

CA B8GN XFRA CA53679Q1019 LITHION ENERGY CORP. EQ01 EQU EUR N

CA ERMB XFRA DE000A2E4TE2 DEAG DT.ENTERTAINM. BZR EQ01 EQU EUR Y

CA B4N5 XFRA DE000PB8REC4 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA B4N9 XFRA DE000PB8REL5 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA B4N6 XFRA DE000PB8REN1 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA B4N8 XFRA DE000PB8RET8 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA B4N7 XFRA DE000PB8REZ5 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA B4N4 XFRA DE000PR5REA6 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y