FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.238 EUR

OU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.053 EUR

LBJ XFRA BMG540501027 LAZARD LTD. DL-,01 0.376 EUR

XFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS 0.755 EUR

ACWN XFRA DE000A1TNNN5 A.S.CREATION TAPETEN NA 1.250 EUR

2PZ XFRA CH0284142913 PLAZZA AG NAM. A SF-,50 2.765 EUR

LI3 XFRA FR0000050353 LISI SA INH. EO 0,40 0.450 EUR

0VT XFRA MHY9384M1012 VTTI ENERGY PARTNERS UTS 0.309 EUR

9GR XFRA SE0006288015 GRANGES AB (PUBL) 0.249 EUR

WR2 XFRA US95931Q2057 WESTERN REFINING LOG.UTS 0.414 EUR

CPOF XFRA TH0101A10Z19 CHAROEN POKPH.-FGN- BA 1 0.012 EUR

ADJ XFRA LU1250154413 ADO PROPERTIES S.A. NPV 0.450 EUR

FRU XFRA FI4000106299 FERRATUM OYJ 0.120 EUR

HCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 1 0.796 EUR

40A XFRA SE0009155005 AHLSELL AB O.N. 0.036 EUR

3MK XFRA TH4577010010 MK RESTAUR.GRP -FGN- BA 1 0.029 EUR

GOS4 XFRA US38148BAA61 GS GROUP INC. DEP. PFD L 0.028 %

MC1 XFRA US59560V1098 MID-CON ENERGY PART. UTS 0.039 EUR

RMR XFRA US7628191006 RICE MIDSTREAM PARTNER.LP 0.239 EUR

1L3 XFRA SE0006370730 LIFCO AB B 0.363 EUR

I8P XFRA FR0004024222 INTERPARFUMS S.A.INH.EO 3 0.550 EUR

M4M XFRA SE0001174970 MILLICOM INTL CELL. SDRS 2.415 EUR

COE XFRA SE0007158829 COOR SVC MGMT HLDG SK 4 0.311 EUR

4XT XFRA US03957U1007 ARCHROCK PARTNERS LP UTS 0.261 EUR

54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.110 EUR

MLT XFRA SE0000375115 MYCRONIC AB SK 1 0.207 EUR

2HK XFRA KYG451581055 HKBN LTD HD -,0001 0.026 EUR