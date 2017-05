FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DEZ XETR DE0006305006 DEUTZ AG O.N. 0.070 EUR

AXA XETR FR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2,29 1.160 EUR

YSN XETR DE0007276503 SECUNET SECURITY AG O.N. 0.580 EUR

ADJ XETR LU1250154413 ADO PROPERTIES S.A. NPV 0.450 EUR

MTX XETR DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES NA O.N. 1.900 EUR

FRU XETR FI4000106299 FERRATUM OYJ 0.120 EUR

LHAB XETR US2515613048 LUFTHANSA AG DM 5 ADR 1 0.149 EUR

ACWN XETR DE000A1TNNN5 A.S.CREATION TAPETEN NA 1.250 EUR

SWM XETR SE0000310336 SWEDISH MATCH 1.660 EUR