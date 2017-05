FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DUE XETR DE0005565204 DUERR AG O.N. 2.100 EUR

IBM XETR US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.372 EUR

HNRB XETR US4106931052 HANN.RUECKV.SE ADR 1/2/ON 2.493 EUR

GIL XETR DE0005878003 DMG MORI AG O.N. 1.030 EUR

FPE3 XETR DE0005790430 FUCHS PETROL.SE VZO O.N. 0.890 EUR

FPE XETR DE0005790406 FUCHS PETROLUB SE O.N. 0.880 EUR

USX1 XETR US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 0.046 EUR