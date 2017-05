Gestoppte bzw. gedrehte Serien: paragon -0,55% auf 60,17, davor 10 Tage im Plus (24,79% Zuwachs von 48,48 auf 60,5), Aixtron -1,22% auf 5,27, davor 7 Tage im Plus (44,31% Zuwachs von 3,7 auf 5,33), BT Group +1,21% auf 305,65, davor 6 Tage im Minus (-3,82% Verlust von 314 auf 302), Fagerhult -8,25% auf 361,5, davor 5 Tage im Plus (19,39% Zuwachs von 330 auf 394), DO&CO -0,59% auf 63,71, davor 5 Tage im Plus (7,28% Zuwachs von 59,74 auf 64,09), Suess Microtec 0% auf 10,17, davor 5 Tage im Minus (-5,48% Verlust von 10,76 auf 10,17), adidas +0,91% auf 183,8, davor 5 Tage im Minus (-1,91% Verlust von 185,7 auf 182,15), EVN -0,2% auf 12,185, davor 4 Tage im Plus (2,43% Zuwachs von 11,92 auf 12,21), S Immo +0,17% auf 12,02, davor 4 Tage ohne Veränderung , Bilfinger +0,23% auf...

