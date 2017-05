HolidayCheck Group AG mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung im 1. Quartal 2017

HolidayCheck Group AG mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung im 1. Quartal 2017

München, 5. Mai 2017 - Die HolidayCheck Group AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Quartal 2017 zurück. Sowohl Umsatz, als auch die Ergebniszahlen übertrafen die jeweiligen Werte des Vorjahresquartals deutlich. Gleichzeitig wurde damit die ursprüngliche Planung für das erste Quartal 2017 übertroffen.

Der mitteleuropäische Pauschalreisemarkt verzeichnete im ersten Quartal eine deutliche Geschäftsbelebung, von der die Anbieter im Marktsegment Online-Pauschalreise nach Unternehmenseinschätzung überproportional profitieren konnten.

In diesem Branchenumfeld konnte die HolidayCheck Group AG ihren Umsatz im ersten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11 Prozent von 30,1 Millionen Euro auf 33,4 Millionen Euro steigern (+3,3 Millionen Euro).

Das EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) verbesserte sich im ersten Quartal 2017 auf 4,2 Millionen Euro nach 0,6 Millionen Euro im Vorjahresquartal (+600 Prozent bzw. +3,6 Millionen Euro).

Das operative EBITDA (operatives Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) verbesserte sich im ersten Quartal 2017 auf 4,4 Millionen Euro nach 0,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal (+1.000 Prozent bzw. +4,0 Millionen Euro).

Das EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) verbesserte sich im ersten Quartal 2017 auf 2,8 Millionen Euro nach -0,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal (+3,5 Millionen Euro).

Das EBT (Ergebnis vor Ertragsteuern) verbesserte sich im ersten Quartal 2017 auf 2,8 Millionen Euro nach -0,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal (+3,5 Millionen Euro).

Das Konzernergebnis fortzuführender Geschäftsbereiche verbesserte sich im ersten Quartal 2017 auf 1,9 Millionen Euro nach -0,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal (+2,6 Millionen Euro).

Das verwässerte und unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Geschäftsbereichen verbesserte sich im ersten Quartal 2017 auf 0,03 Euro nach -0,01 Euro im Vorjahresquartal (+0,04 Euro).

Die Eigenkapitalquote zum 31. März 2017 reduzierte sich in Folge der Geschäftsbelebung leicht auf 83,7 Prozent nach 86,1 Prozent zum 31. Dezember 2016.

Die Zahlungsmittel zum 31. März 2017 beliefen sich auf 35,4 Millionen Euro nach 33,8 Millionen Euro zum 31. März 2016 (+1,6 Millionen Euro).

Ausblick Die Unternehmensvision der HolidayCheck Group AG ist, das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden. Ziel ist es, die HolidayCheck Group zur zentralen Anlaufstelle für Erholungsurlauber in DACH und Benelux auszubauen. Dazu plant der Vorstand im weiteren Jahresverlauf gezielte Investitionen in die Weiterentwicklung der bestehenden Produkte und Dienstleistungen in den Kernbereichen Pauschalreise und Hotel Only sowie in neue Produkte und Dienstleistungen in daran angrenzenden Themenbereichen, wie der Vermittlung von Kreuzfahrten. Darüber hinaus wird der erfolgreiche Wachstumsbereich der individuellen Urlauberberatung weiter ausgebaut. Ferner plant der Vorstand, insbesondere bei HolidayCheck, verstärkte Investitionen in die Markenpositionierung. Mithilfe dieser Maßnahmen strebt der Vorstand mittelfristig, durch eine bessere Urlaubererfahrung, ein nachhaltiges und beschleunigtes Umsatzwachstum bei unterproportionalem Anstieg der Marketing- und Personalaufwendungen an.

Trotz der erfreulichen Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2017 hält der Vorstand, vor allem aufgrund der genannten Investitionsmaßnahmen, vorerst an seiner Umsatz- und Ergebnisplanung für das Geschäftsjahr 2017 fest. Diese sieht eine Steigerung der Umsatzerlöse der HolidayCheck Group, bereinigt um Beteiligungszu- und -verkäufe, im oberen einstelligen Prozentbereich vor. Aufgrund der gezielten Investitionen in Personal und Marketing, zum nachhaltigen Ausbau des Produkt- und Beratungsangebots für Urlauber, plant der Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 ein operatives EBITDA zwischen -5 Millionen Euro und 0 Millionen Euro.

Hinweis Die Veröffentlichung der ausführlichen deutschsprachigen Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2017 erfolgt im Laufe des Tages unter www.holidaycheckgroup.com im Bereich Investor Relations. Die englischsprachige Quartalsmitteilung wird in Kürze ebenfalls unter www.holidaycheckgroup.com veröffentlicht.

Über die HolidayCheck Group AG: Die HolidayCheck Group AG (ISIN DE0005495329), München, ist eines der führenden europäischen Digitalunternehmen für Urlauber. Die rund 400 Mitarbeiter zählende Gesellschaft vereint unter ihrem Dach die HolidayCheck AG (Betreiberin der gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale und des Mietwagenportals MietwagenCheck) sowie die WebAssets B.V. (Betreiberin der Zoover-Hotelbewertungsportale und der MeteoVista-/WeerOnline-Wetterportale). Die Vision der HolidayCheck Group ist, das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden.

