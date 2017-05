Unser Top-Performer der vergangenen Wochen, Barkerville Gold Mines, nutzte die Gunst der Stunde für eine Finanzierung. Am Donnerstag vergangene Woche meldete man zuerst eine Finanzierung in Höhe von 15 Mio. CAD, dies geschah im Rahmen eines "Bought Deal". Underwriter ist der kanadische Broker Haywood. Bei dem "Bought Deal" steht der Underwriter für die Platzierung der gesamten Summe gerade. Die Mittel fließen der Gesellschaft also garantiert zu. Das Interesse an der Aktie scheint aber gewaltig zu sein. Rund vier Stunden später ...

Den vollständigen Artikel lesen ...