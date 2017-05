ETFs, also börsengehandelte Indexfonds, haben in den vergangenen Jahren immer mehr Anlagegelder angezogen - zu Lasten herkömmlicher Aktienfonds. Ist diese Rotation aus aktiv gemanagten Fonds in passive Indexprodukte aus Ertragssicht gerechtfertigt?Ja, lautet die klare Antwort, wenn man die jüngste Studie von "S+P Dow Jones Indices" zu Rate zieht. Der US-Indexanbieter untersucht jährlich, welcher Prozentsatz der aktiv gemanagten Aktienfonds in verschiedenen Zeitintervallen schlechter abgeschnitten hat als der zugrunde liegende Index. Das Ergebnis für die in Europa aufgelegten Fonds ist ernüchternd.Ende 2016 war bei 80,4 % aller Fonds mit Schwerpunkt europäische Aktien die Einjahresperformance schlechter als der Index (S+P Europe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...