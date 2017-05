Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Compugroup auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Andreas Wolf bezieht sich in seiner Studie vom Freitag auf eine Mitteilung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung über eine Einigung bei der Finanzierung der Telematik-Infrastruktur (TI). Der Anreiz für einen frühen Kauf in Form einer Kostenerstattung für Ärzte in Höhe von 2620 Euro sei positiv für den auf Ärzte und Apotheken ausgerichteten Software-Anbieter, schrieb Wolf. So sei die Compugroup derzeit der einzige Anbieter. Der Analyst will seine Schätzungen nun überarbeiten. Hintergrund des Aufbaus der TI ist die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und die dafür notwendige Ausstattung der Arztpraxen./mis/zb

