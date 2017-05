Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Air France-KLM nach Zahlen zum ersten Quartal von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 5,03 auf 8,79 Euro angehoben. Analyst Neil Glynn hob in einer am Donnerstagabend vorgelegten Studie seine diesjährige operative Ergebnisschätzung (Ebit) für die Fluggesellschaft um ein Viertel an und liegt damit nach eigenen Angaben deutlich über der Konsensprognose. Angesichts eines möglichen erfreulichen Sommergeschäfts sollte die Aktie der Branche kurzfristig nicht hinterher hinken./gl/zb

AFA0118 2017-05-05/12:31

ISIN: FR0000031122