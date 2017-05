Köln (ots) - Drei Bundessieger und vier Landessieger verdeutlichen die Frischekompetenz



Sieben auf einen Streich: Den Namen REWE hörte man am Mittwochabend (03.05.) häufig beim renommierten Branchenwettbewerb "Deutscher Frucht Preis 2017" in Baden-Baden. Denn die Supermärkte von Deutschlands zweitgrößtem Lebensmitteleinzelhändler räumten Auszeichnungen in drei nationalen und vier regionalen Kategorien ab. Den Titel "Deutschlands beste Obst- und Gemüseabteilung" tragen der REWE-Markt im Frankfurter Westend-Nord (Supermarkt klein), REWE Richrath in der Kölner Opernpassage (Supermarkt) und das REWE Center in Hamburg-Altona (SB-Warenhaus). Landessieger sind das REWE Center in Bad Nauheim (Hessen), REWE Keyser in Radebeul (Sachsen), REWE in der Münchner Theatinerstraße (Bayern) und REWE in Heusweiler (Saarland).



Obst und Gemüse haben in der REWE-Filiale im Frankfurter Stadtteil Westend (Grüneburgweg 12) einen hohen Stellenwert. 120 des gut 900 Quadratmeter großen Marktes sind diesem Profilierungssortiment vorbehalten. Bis zu 650 verschiedene Artikel, saisonal wechselnd, werden in den bunten Marktständen atmosphärisch präsentiert. Bemerkenswert für den in die Kategorie "kleiner Supermarkt" eingeordneten REWE sind das umfangreiche Fresh-Cut-Angebot sowie die Salat- und Saft-Bar. Damit werden die Kundenbedürfnisse optimal befriedigt und ein beträchtlicher Teil des Umsatzes des Marktes generiert. Begeistert zeigte sich die Jury von der Sauberkeit, Frische und vollumfänglichen Warenverfügbarkeit in der Obst- und Gemüseabteilung. Ihr Gesamturteil: "Diese Leistung ist vorbildlich."



Im Vorjahr noch Landessieger, gelingt es nun dem von Lutz und Peter Richrath geführten REWE in der Kölner Opernpassage (Schwertnergasse 1) die komplette nationale Konkurrenz in der Kategorie "Supermarkt" zu schlagen. Ein Prestigemarkt mit 1.600 Quadratmetern Verkaufsfläche in einer Hochfrequenzlage. Die 190 Quadratmeter große Obst- und Gemüseabteilung verbindet moderne Architektur mit traditionellem Wochenmarktcharakter. Sie ist klar strukturiert, überrascht aber dennoch mit "Designspielwiesen", heißt es in der Laudatio. Viele Kunden schätzen die Produkte aus der direkten Umgebung, die 34 Prozent Sortimentsanteil ausmachen, und die damit verbundene Transparenz der Herkunft. Außerdem setzen die Verantwortlichen stark auf Nachhaltigkeit. So ist ein großer Teil der Waren unverpackt erhältlich. "Mit dem Konzept treffen die Kaufleute den Zeitgeist", betont die Jury.



"Marktplatz der Frische" heißt das erfolgreiche Konzept im 5.000 Quadratmeter REWE Center in Hamburg-Altona (Max-Brauer-Allee 59), dem Bundessieger in der Kategorie "SB-Warenhaus". Auf 400 Quadratmetern wird die starke Sortimentskompetenz ausgespielt. Täglich haben die Kunden die Wahl aus mehr als 800 verschiedenen Obst- und Gemüseartikeln. Besondere Akzente werden mit den Themeninseln gesetzt, etwa für Exoten und Kräuter. Ebenso werden regionale Produkte mit entsprechender Dekoration passend in Szene gesetzt. Teil des Konzeptes sind aber auch informative Aufbauten, Warenkunde und Rezeptideen. "Die Obst- und Gemüseabteilung ist zweifelsfrei das Aushängeschild des 2015 umgebauten Marktes", heißt es in der Begründung der Auszeichnung. Von so viel Einsatz, Ideenreichtum und Engagement sei die Jury unisono begeistert gewesen.



Die Leistungen der Landessieger können sich ebenso sehen lassen. Wie etwa der Münchner Premium-REWE-Markt "Fünf Höfe" (Theatinerstr. 14), der in Bayern seines Gleichen sucht. In der 120 Quadratmeter großen Obst- und Gemüseabteilung befinden sich bis zu 500 verschiedene Artikel, jahreszeitlich variierend. Regionale und lokale Produkte machen fast ein Viertel des Sortimentes aus, 20 Prozent entfallen auf Bio-Ware, 8 Prozent sind Exoten. Ein großer Umsatzanteil wird mit der Eigenproduktion von Lebensmitteln und Speisen generiert. Allein neun Mitarbeiter kümmern sich in Vollzeit um den Convenience-Bereich.



Der REWE-Markt in Heusweiler (Am Bahnhof 1) befindet sich mitten im ehemaligen saarländischen Steinkohlegebiet. An die 140 Jahre andauernde Tradition erinnert die Gestaltung der Obst- und Gemüseabteilung, die auf vielfach kreative Weise mit Elementen aus dem Bergbau ausgestattet ist und dadurch für ein ganz besonderes Ambiente sorgt. Eine erfolgreiche Strategie: Durch die stilvolle Umgestaltung, die regionale Verbundenheit sichtbar macht, aber auch durch eine Vergrößerung des Sortiments sowie regelmäßige, attraktive Aktionen und Angebote konnte das Marktteam starke Umsatzzuwächse erreichen.



Zu den Vorzeigemärkten in Hessen gehört das REWE Center in Bad Nauheim (Georg-Scheller-Str. 2-8), das mit dem Titel Landessieger seiner Serie an Preisen einen weiteren hinzufügt. Aufgrund seiner Größe von 4.000 Quadratmetern kann die innovative Großfläche Obst und Gemüse Raum geben, um es spektakulär zu inszenieren und breite Sortimentskompetenz auszustrahlen. Dabei wurde die Abteilung stetig weiterentwickelt und modernisiert. Vor allem bei Regionalität und Convenience wird gepunktet. Vielfalt und Frische, aber auch die Serviceorientierung und Freundlichkeit der Mitarbeiter sind Garanten für den Erfolg.



REWE-Kaufmann Björn Keyser und sein Team freuen sich über die erste renommierte Branchenauszeichnung für ihren Markt im sächsischen Radebeul (Meissner Str. 475). Dieser wurde Ende 2014 mit 2.460 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnet. Die 340 Quadratmeter große Obst- und Gemüseabteilung im REWE-Standard-Konzept ist seitdem sukzessive individualisiert und weiterentwickelt worden. Seit Januar ist deren Gestaltung dem Weinbau entlehnt, da die Kreisstadt im Zentrum der sächsischen Weinstraße liegt. Folgerichtig bilden regionale Produkte einen Schwerpunkt im Sortiment. Darüber hinaus sind erfolgreiche Events sowie Aktions- und Zweitplatzierungen mit saisonalem Bezug weitere Schlüssel zum Erfolg.



Der "Deutsche Frucht Preis" wird seit 20 Jahren von der RUNDSCHAU für Lebensmittel zusammen mit dem Fruchthandel Magazin verliehen und gilt als begehrter Frische-Oscar. Die Preisverleihung fand im festlichen Rahmen in Baden-Baden statt. Ziel des Preises ist es, qualifizierte und hervorragende Leistungen in der Präsentation und im Verkauf von Obst und Gemüse zu würdigen.



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 18,4 Mrd. Euro (2016), rund 120.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro.



