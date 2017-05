Aurelius ist weiterhin schwer zu greifen, doch die taktischen Manöver des Managements sind clever und sprechen für kurzfristig steigende Kurse. Die Aktie war bekanntlich durch eine vernichtend kritische "Studie" in den Boden gerammt worden (s. FB vom 1. April 2017). Das Problem bei derlei Attacken ist, dass unabhängig von "richtig oder falsch" Verunsicherung bzw. Misstrauen zurückbleibt. Dies gilt umso mehr, je unübersichtlicher das Geschäfts- oder Bewertungsmodell des Unternehmens ist. Für Aurelius als Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen gilt dies in besonderer Weise: Zum einen sind nicht börsennotierte Beteiligungen ohne Insiderkenntnisse im Wert nicht abschließend zu greifen. Für eine Bewertung nach dem Discounted Cashflow-Verfahren sind Annahmen für die Zukunft zu treffen, bei denen sich natürlich Diskrepanzen in den Erwartungen ergeben können. Und natürlich ist auch der gewählte Abzinsungssatz eine enorm wichtige Einflussgröße für das Endergebnis. Zum Geschäftsmodell von Aurelius gehört, dass man Beteiligungspakete auch weiterverkaufen kann. Dies wiederum setzt ein Grundvertrauen der potenziellen Käufer voraus.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs Nr. 17 vom 29.4.2017 ! Falls Sie diesen nicht abonniert haben lesen Sie bitte bei unserem Partner unter www.BoersenKiosk.de !br/>

Weitere Themen in dieser Ausgabe:br/>

++ DAX - nur so viel Champagner trinken, dass man fahrtüchtig bleibt++ SAP - Ergebnisrückgang nicht zu hoch hängen++ Fresenius - der Gesundheitsriese bleibt agil++ Nächster Übernahmevorstoß bei SLM Solutions vor der Tür?++ Uzin Utz - Qualitätswert in der Nische++ Derivate: Short-Argumente über Bord werfen?++ Adobe Systems - Kursentwicklung br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info