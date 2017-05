Die Restaurant-Kette Vapiano steht in den Startlöchern: Wie die WirtschaftsWoche vorab erfuhr, soll der Börsengang in den nächsten Wochen über die Bühne gehen. Der Börsenwert könnte bei bis zu 600 Millionen Euro liegen.

Der Börsengang (Initial Public Offering/IPO) der Restaurant-Kette Vapiano soll einem mit der Situation vertrauten Banker zufolge in den nächsten Wochen über die Bühne gehen. Das berichtet die WirtschaftsWoche auf ihrer Webseite wiwo.de. "Vapiano steht in den Startlöchern. Möglichst vor der Sommerpause soll das IPO stattfinden", so der Insider gegenüber der WirtschaftsWoche. Dabei begleiten soll die Restaurantkette früheren Berichten zufolge ein Banken-Konsortium aus Unicredit, Berenberg und Barclays. Die für Vapiano zuständige Mitarbeiterin einer PR-Agentur war für eine ...

