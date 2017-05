ROUNDUP 2: Evonik profitiert von Zukauf - Preisdruck bremst weiter

ESSEN - Niedrigere Preise für Tierfuttereiweiß haben den Spezialchemiekonzern Evonik auch zum Jahresstart belastet. Dank einer Übernahme und einer höheren Nachfrage legten Umsatz und operatives Ergebnis im ersten Quartal aber überraschend deutlich zu. Der Gewinn sackte wegen hoher Kosten im Zuge der Zukäufe jedoch ab.

ROUNDUP: Volkswagen-Kernmarke VW bleibt bei Rendite vorsichtig

WOLFSBURG - Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw bleibt wegen Kosten für die Erfüllung von gesetzlichen Abgasvorschriften bei der Rendite vorsichtig. Angesichts des starken Beginns im laufenden Jahr wollte VW-Markenchef Herbert Diess insbesondere mit Blick auf die kommenden Jahre die Erwartungen dämpfen. Die bis 2020 angestrebten 4 Prozent Umsatzrendite halte er "wirklich für ein angespanntes Ziel bis 2019, 2020", sagte Diess am Freitag in Wolfsburg. Er verwies auf hohe Kosten für das Erreichen von Flottenzielen für das klimaschädliche Kohlendioxid. Diese Kosten würden bis 2020 deutlich über einer Milliarde Euro liegen, sagte Marken-Finanzchef Arno Antlitz.

ROUNDUP: Telefonica Deutschland enttäuscht bei Ergebnis - Aktie verliert

MÜNCHEN - Der Telekomkonzern Telefonica Deutschland startet schwächer ins Jahr als von Experten gedacht. Auch wegen Belastungen aus gesenkten Roaminggebühren und Durchleitungsentgelten tut sich der O2-Netzbetreiber schwerer, weitere Kostenvorteile aus der milliardenschweren Übernahme von E-Plus zu erwirtschaften. Beim operativen Ergebnis enttäuschte das TecDax-Schwergewicht die Erwartungen von Analysten. Auch der Umsatz schwand weiter, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Aktie verlor am Vormittag deutlich an Wert.

ROUNDUP: Lufthansa zeigt offen Interesse an Übernahme von Air Berlin

HAMBURG/FRANKFURT - Die Lufthansa zeigt immer stärkeres Interesse, ihren nationalen Konkurrenten Air Berlin komplett zu übernehmen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sieht allerdings den Air-Berlin-Großaktionär Etihad in der Pflicht, Air Berlin zuvor zu entschulden. "Die Schuldenfrage kann nur Abu Dhabi lösen", sagte Spohr am Rande der Hauptversammlung am Freitag in Hamburg. Das sei auch den dortigen Verantwortlichen klar. Spohr hatte am vergangenen Montag im Gefolge von Kanzlerin Angela Merkel Gespräche in dem Emirat geführt.

Italienische Bankengruppe Intesa startet besser als gedacht ins Jahr

TURIN - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen von steigenden Gebühren, sinkenden Kosten und einer besseren Qualität der vergebenen Kredite. Der Nettogewinn stieg daher von 806 Millionen auf 901 Millionen Euro, wie Intesa am Freitag mitteilte. Das lag deutlich über den Prognosen der Analysten, die im Schnitt 768 Millionen Euro erwartet hatten.

Warren Buffett sagt IBM leise Adieu: Berkshire kappt Beteiligung um ein Drittel

NEW YORK - Warren Buffett hat sich seit Jahresbeginn von einem beträchtlichen Teil seiner IBM-Aktien getrennt. Insgesamt habe die von dem Starinvestor gelenkte Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway rund dreißig Prozent ihrer Papiere des IT-Konzerns verkauft, wie Buffett dem US-Wirtschaftssender CNBC am Donnerstagabend sagte. Während die Holding Ende 2016 im Besitz von rund 81 Millionen Aktien war, hält sie jetzt noch etwas mehr als 50 Millionen Anteilsscheine.

China treibt Mercedes-Benz-Absatz von Daimler weiter in die Höhe

STUTTGART - Der Autobauer Daimler kann beim Verkauf von Autos weiter auf seinen starken Lauf in China setzen. Im April sorgte der wichtigste Einzelmarkt der Stuttgarter nahezu im Alleingang dafür, dass der Konzern mit 180 599 Fahrzeugen 10,1 Prozent mehr Autos der Marke Mercedes-Benz verkaufte als ein Jahr zuvor. In China betrug das Plus 35,3 Prozent, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte. Daneben konnte Daimler in Europa ein leichtes Plus von knapp 4 Prozent verzeichnen, in Nordamerika sackten die Verkäufe auf dem derzeit schwächelnden Markt wie bereits bekannt um fast 8 Prozent ab. Bei den Modellen war Mercedes mit C- und E-Klasse erfolgreich.

ROUNDUP: Heidelberger Druck gelingt höchster Gewinn seit 2008 - Ziele erreicht

HEIDELBERG - Dem Maschinenbauer Heidelberger Druck ist dank eines Schlussspurts sein bestes Ergebnis seit Jahren gelungen. Im Geschäftsjahr bis Ende März kletterte der Überschuss um 29 Prozent auf 36 Millionen Euro und damit auf den höchsten Wert seit 2008. "Jetzt müssen wir die strategischen Weichen hin zu einem auf die Kundenbedürfnisse fokussierten digitalen Unternehmen stellen", sagte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen am Freitag in Heidelberg. So könnten Umsatz und Rentabilität auch künftig wachsen.

Windkraftanlagenbauer Vestas steigert Ergebnisse im ersten Quartal deutlich

AARHUS - Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas hat einen guten Start in das neue Geschäftsjahr hingelegt. Umsatz und Ergebnis konnten deutlich gesteigert werden. Dabei schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet. Die Jahresprognose bekräftigte Vestas bei der Vorlage der Zahlen am Freitag.

British-Airways-Mutter IAG erwartet steigende Ticketpreise und mehr Gewinn

LONDON - Die British-Airways-Mutter IAG hofft trotz des Brexit-Schocks auf steigende Ticketpreise und Gewinne. Im gewöhnlich schwachen ersten Jahresviertel warf das laufende Geschäft bereits mehr Gewinn ab als jemals zuvor, wie die International Airlines Group (IAG) mit ihren Gesellschaften British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus am Freitag in London mitteilte. Zwar seien die Preise für Flugtickets erneut niedriger ausgefallen als ein Jahr zuvor. Für das laufende zweite Quartal erwartet IAG-Chef Willie Walsh jedoch, dass die Erlöse je Sitzplatz wieder steigen - wenn man Währungsschwankungen herausrechnet.

