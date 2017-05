Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Schaltbau Holding AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.06.2017 in München (Deutschland) mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-05-05 / 15:00 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Schaltbau Holding AG München Korrektur der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 8. Juni 2017 in München In der am 27. April 2017 veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ist in der Überschrift zu Punkt 6 der Tagesordnung ein redaktioneller Fehler enthalten. Die Überschrift von Tagesordnungspunkt 6 soll, wie auch aus dem nachfolgenden und vorstehenden Einladungstext inhaltlich offenkundig hervorgeht, statt 'Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals (soweit nicht bei Beschlussfassung zu TOP 5 erfolgt) und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II mit der Möglichkeit der Bar- und Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende Satzungsänderungen' [falsch] wie folgt lauten: 'Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals (soweit nicht bei Beschlussfassung zu TOP 5 erfolgt) und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II mit der Möglichkeit der Bar- und Sachkapitalerhöhung (ohne Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre) sowie entsprechende Satzungsänderungen' [richtig] Ansonsten verbleibt es bei der veröffentlichten Tagesordnung. _Der Vorstand_ 2017-05-05 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland E-Mail: schunck@schaltbau.de Internet: http://www.schaltbau.de ISIN: DE0007170300 WKN: 717030 Börsen: Auslandsbörse(n) Frankfurt/M., München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 570619 2017-05-05

