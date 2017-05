Dow Jones - Warten auf neue Impulse

Henry Philippson,

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average® konsolidierte in den vergangenen Tagen die von der 20.400 Punkte-Marke gestartete Aufwärtswelle, weder Bullen noch Bären konnten in den vergangenen beiden Tagen entscheidende Akzente setzen.

Das US-Repräsentantenhaus hat mit knapper Mehrheit dafür gestimmt, Barrack Obamas Gesundheitsreform in Teilen abzuschaffen. Der Senat muss Trumps Gesetz allerdings noch zustimmen. An der Wall Street konnte das allerdings heute keine neuen bullischen Impulse auslösen. Die Konsolidierung innerhalb einer bullischen Flagge wurde mittlerweile gen Norden hin aufgelöst, es kam allerdings keine neue Aufwärtsdynamik auf bislang. Die US-Arbeitsmarktdaten waren leicht über den Erwartungen, die Lohnkomponente war aber nur im Rahmen der Prognosen. Ob diese Daten für neuen Schwung sorgen werden bleibt abzuwarten - auch an der Wall Street wartet man mit Spannung auf den Wahlausgang in Frankreich.

Dow Jones Industrial Average® Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.04.2017 - 04.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2012 - 01.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

