Kurzer Abriss zum KMU-Anleihen-Markt in der ersten Mai-Woche 2017: Im Mittelpunkt der Schlagzeilen steht weiterhin die in Schieflage geratene Reederei Rickmers, deren Anleihegläubiger in der kommenden Woche vom 08. bis 10. Mai über das vom Unternehmen vorgeschlagene Sanierungskonzept abstimmen sollen. Die Essener SANHA GmbH & Co. KG hat die Quartalszahlen für das erste Quartal 2017 veröffentlicht und liegt nach eigenen Angaben im Plan, auch wenn die operativen Zahlen hinter dem Ergebnis aus dem letzten Jahr zurückliegen. Spannend wird sein, wie das Unternehmen seine in 2018 fällige Anleihe refinanzieren will - in der zweiten Maihälfte sollen dazu nähere Informationen veröffentlicht werden. Die publity AG hat die Nachplatzierung ihrer Wandelanleihe 2015/20 in dieser Woche bei institutionellen Investoren in Höhe von 20 Millionen Euro erfolgreich durchgeführt.

Die Cloud No 7 GmbH meldet unterdessen eine Verzögerung bei der Fertigstellung des Wohn- und Hotelturms Cloud No 7 in der Stuttgarter Innenstadt. Dadurch werden auch die ausstehenden Kaufpreiszahlungen zeitlich später fällig. Der anstehenden Rückzahlung der Projekt-Anleihe 2013/17 im Juli dieses Jahres soll dies aber nicht im Wege stehen, da laut Emittentin mit einem Investor eine Zwischenfinanzierung vereinbart werden konnte, die sowohl die Rückzahlung als auch die letzte Zinszahlung der Anleihe ...

