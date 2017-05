Liebe Leser,

wenn man nach den Rohstoffen fragt, die vom Menschen wirklich gebraucht werden, kommt Baumwolle gleich hinter Wasser und noch vor Öl. Baumwolle wird seit Jahrtausenden in ganz verschiedenen Kulturzonen zur Herstellung von Kleidung verwendet. Die ältesten historischen Belege für Baumwolle wurden in Indien gefunden und gehen auf das Jahr 6000 v. Chr. zurück. Aber auch im alten Ägypten und in den alten Hochkulturen in Mittelamerika wurden bereits Baumwollfasern eingesetzt.

