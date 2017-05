Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Schönefeld (pta038/05.05.2017/17:35) - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



HAEMATO AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre beschlossen und erfolgreich durchgeführt.



Der Vorstand der HAEMATO AG, Schönefeld, (ISIN: DE0006190705) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des genehmigten Kapitals der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital um EUR 1.202.102,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist erfolgreich durchgeführt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich mit der kurzfristig erwarteten Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister von EUR 20.778.898,00 um EUR 1.201.102,00 auf EUR 21.980.000,00 erhöhen.



Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 6,20 Euro je Aktie platziert. Die Aktien wurden von der MPH Mittelständische Pharma Holding AG gezeichnet.



Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 7,4 Mio. zu. Der Erlös der Kapitalerhöhung soll das Eigenkapital der HAEMATO AG weiter stärken und schafft die Voraussetzungen für die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie der HAEMATO-Gruppe. Insbesondere soll die Entwicklung margenattraktiver Produkte weiter ausgebaut werden.



First Berlin fungierte als Berater der HAEMATO AG.



Mitteilende Person und Kontakt: Dr. Christian Pahl Mitglied des Vorstands



(Ende)



Aussender: HAEMATO AG Adresse: Lilienthalstraße 5c, 12529 Schönefeld Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Christian Pahl Tel.: +49 30 8973086-70 E-Mail: ir@haemato.de Website: www.haemato-ag.de



ISIN(s): DE0006190705 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1493998500883



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 05, 2017 11:35 ET (15:35 GMT)